Происшествия

Опубликовано видео страшного ДТП в Волгограде: фура едва не раздавила несколько человек

Происшествия 15.09.2023 12:11
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15.09.2023 12:11


В Красноармейском районе Волгограда водитель многотонного грузовика едва не раздавил на пешеходном переходе несколько человек, вылетев на него на запрещающий сигнал светофора. Как сообщает ИА «Высота 102», перед этим Scania врезалась фургон. Лишь по счастливой случайности никто из пешеходов не пострадал. 



Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого при стечении обстоятельств могли серьезно пострадать пешеходы, произошло накануне, 14 сентября, днем на проспекте Героев Сталинграда. Как рассказали информагентству читатели, неуправляемый грузовик едва не подмял под себя одного из мужчин. Другие пешеходы лишь чудом не оказались под колесами фургона, летевшего по инерции после удара на остановку. 

– Все произошло очень неожиданно. И это было страшно, – рассказали жители южного района Волгограда. – Когда мы начали переходить дорогу, откуда ни возьмись из-за колонны вставших на светофоре машин буквально вырвался грузовик. Мужчина, который шел впереди нас, может смело праздновать второй день рождения - он каким-то чудом увернулся от грузовика, а мы оказались на дороге между этой фурой и «Газелью». Слава Богу, все оказались целы. Кто-то упал на асфальт - вызывали скорую, но никто не пострадал серьезно. 

В ответ на запрос информагентства в ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что пострадавших в результате происшествия нет. Здесь также предоставили запись с камер дорожного наблюдения. На кадрах отчетливо видно, как Scania, как будто не сбавляя скорости, таранит на светофоре фургон, после чего несется на толпу пешеходов. 

– В 14.45 водитель, управляя автомашиной Scania, двигаясь по проспекту Героев Сталинграда, напротив дома №62 Д не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с остановившейся на запрещающий сигнал светофора автомашиной «ГАЗель». От удара «ГАЗель» отбросило на перекресток. В результате ДТП пострадавших нет. Для оформления материалов на место выезжал экипаж ДПС городской Госавтоинспекции, – прокомментировали в пресс-службе главка полиции. 

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