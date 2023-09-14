В Саратове произошла разгерметизация газопровода с последующим возгоранием





В Гагаринском районе Саратова ликвидируют последствия технологического нарушения на газопроводе диаметром 100 миллиметров. По данным ИА «СарИнформ», в результате утреннего ЧП произошло возгорание сухой травы на площади порядка двух гектаров. В настоящее время на месте происшествия находятся пожарные расчеты.

– Происшествие случилось около 7:30 рядом с поселком Красный Октябрь. На место направили четыре экипажа пожарных. Никто не пострадал, – уточняют в информагентстве со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Здесь также уточняют, газовый трубопровод принадлежит компании «Газпром трансгаз Саратов» и располагается между селами Песчаный Умет и Сторожевка.

– Газ, который проходит по этой трубе, не поставляют населению, – добавляют в «СарИнформ».

Фото: chpsaratovlive/t.me