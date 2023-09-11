Расследования

«Ничего не помню»: камышанин после посещения клуба разбил 19 автомобилей

Расследования 11.09.2023 14:45
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11.09.2023 14:45


В Камышине полицейские задержали мужчину, повредившего 19 автомобилей. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, ночью 10 сентября 2023 года в дежурную часть полиции Камышина поступили сигналы от  жителей улицы Спортивная, которые сообщили  о том, что  неизвестный мужчина разбивает стекла у припаркованных во дворе многоквартирного дома автомобилей.

Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы задержали на месте происшествия 42-летнего жителя Камышинского района.

Как установлено, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, камнем разбил стекла и повредил лакокрасочное покрытие автомобилей.

Мужчина на допросе признался, что после посещения клуба находился в неадекватном состоянии и пришел в себя только после того, как его задержали полицейские.

Всего агрессивный  гражданин повредил 19 автомобилей. 

Фото, видео: ГУ МВД по Волгоградской области

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