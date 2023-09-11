



В Камышине полицейские задержали мужчину, повредившего 19 автомобилей. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, ночью 10 сентября 2023 года в дежурную часть полиции Камышина поступили сигналы от жителей улицы Спортивная, которые сообщили о том, что неизвестный мужчина разбивает стекла у припаркованных во дворе многоквартирного дома автомобилей.

Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы задержали на месте происшествия 42-летнего жителя Камышинского района.

Как установлено, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, камнем разбил стекла и повредил лакокрасочное покрытие автомобилей.

Мужчина на допросе признался, что после посещения клуба находился в неадекватном состоянии и пришел в себя только после того, как его задержали полицейские.



Всего агрессивный гражданин повредил 19 автомобилей.

Фото, видео: ГУ МВД по Волгоградской области