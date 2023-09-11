В Камышине полицейские задержали мужчину, повредившего 19 автомобилей. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, ночью 10 сентября 2023 года в дежурную часть полиции Камышина поступили сигналы от жителей улицы Спортивная, которые сообщили о том, что неизвестный мужчина разбивает стекла у припаркованных во дворе многоквартирного дома автомобилей.
Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы задержали на месте происшествия 42-летнего жителя Камышинского района.
Как установлено, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, камнем разбил стекла и повредил лакокрасочное покрытие автомобилей.
Мужчина на допросе признался, что после посещения клуба находился в неадекватном состоянии и пришел в себя только после того, как его задержали полицейские.
Всего агрессивный гражданин повредил 19 автомобилей.
Фото, видео: ГУ МВД по Волгоградской области