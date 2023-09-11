Экономика

Андрей Бочаров поручил сформировать бюджет с учетом интересов Волгограда

Экономика 11.09.2023 14:02
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11.09.2023 14:02


Андрей Бочаров поставил задачу по формированию бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. При этом в главном финансовом документе региона должны предусмотреть 10-летнюю комплексную программу развития Волгограда и волгоградской агломерации, а также проектов муниципальных образований субъекта, сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию региона.
- В апреле текущего года были определены макроэкономические и целевые показатели по всем основным отраслям и направлениям развития Волгоградской области на период до 2034 года включительно. В настоящее время мы проводим работу по формированию перспективных программ и проектов дальнейшего социально-экономического развития Волгоградской области, - заявил губернатор.
Всем заместителям губернатора поставлена задача  до 1 октября представить предложения по планам и проектам развития Волгоградской области с дальнейшим включением в бюджеты на очередной 2024 год и среднесрочный период 2025-2026 годов. Также продолжится работа с федеральными министерствами и ведомствами, государственными корпорациями и институтами развития, представителями бизнес-сообщества, ведущих свою деятельность на территории региона, с целью привлечения инвестиционных ресурсов в экономику и социальную сферу Волгоградской области».
Напомним, презентация концепции развития Волгограда и волгоградской агломерации до 2034 года состоялась на прошлой неделе в ГДЮЦ. Программа объединила более 600 мероприятий.

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