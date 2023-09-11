Андрей Бочаров поставил задачу по формированию бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. При этом в главном финансовом документе региона должны предусмотреть 10-летнюю комплексную программу развития Волгограда и волгоградской агломерации, а также проектов муниципальных образований субъекта, сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию региона.- В апреле текущего года были определены макроэкономические и целевые показатели по всем основным отраслям и направлениям развития Волгоградской области на период до 2034 года включительно. В настоящее время мы проводим работу по формированию перспективных программ и проектов дальнейшего социально-экономического развития Волгоградской области, - заявил губернатор.Всем заместителям губернатора поставлена задача до 1 октября представить предложения по планам и проектам развития Волгоградской области с дальнейшим включением в бюджеты на очередной 2024 год и среднесрочный период 2025-2026 годов. Также продолжится работа с федеральными министерствами и ведомствами, государственными корпорациями и институтами развития, представителями бизнес-сообщества, ведущих свою деятельность на территории региона, с целью привлечения инвестиционных ресурсов в экономику и социальную сферу Волгоградской области».Напомним, презентация концепции развития Волгограда и волгоградской агломерации до 2034 года состоялась на прошлой неделе в ГДЮЦ. Программа объединила более 600 мероприятий.