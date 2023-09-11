Борьба с коррупцией

По 100 тысяч каждый: Волгоградская облдума закупает компьютеры на 2 миллиона

Борьба с коррупцией 11.09.2023 09:19
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11.09.2023 09:19


Аппарат Волгоградской облдумы объявил закупку 20 персональных настольных компьютеров. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, планируется приобрести моноблоки с четырехъядерным процессором, оперативной памятью в 8 гигабайтов и с мониторами диагональю в 23 дюйма.

На новые компьютеры из бюджета региона выделено почти 2 миллиона рублей. Цель закупки – обеспечение государственных нужд областной думы. 

В мае этого года регпарламент уже объявлял закупку 20 моноблоков. Контракт на 999 тысяч рублей был заключен с индивидуальным предпринимателем. Однако затем по инициативе заказчика договор был расторгнут в связи с не исполнением обязательств поставщика. 

Крайняя закупка моноблоков для нужд областной думы датируется августом 2022 года. Тогда для депутатов и аппарата облдумы приобрели 30 компьютеров почти за 2 миллиона. 

Напомним, что не так давно Волгоградская областная дума осуществила закупку четырех новых автомобилей на сумму 9 млн рублей – двух новомодных «Москвичей» и двух иномарок. 

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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