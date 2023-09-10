Россиян не пустят в Европу с чемоданами, смартфонами и шампунем

Федеральные новости 10.09.2023 10:23
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10.09.2023 10:23
В страны Евросоюза россиянам теперь запрещено въезжать с определенным списком личных вещей и на своем автомобиле. Об этом, как передает V102.RU, сообщают сегодня, 10 сентября, федеральные СМИ.
Издания ссылаются на Еврокомиссию, где подтвердили этот запрет. Уточняется, что под категорию «запрещенный импорт» теперь попадают средства личной гигиены, косметика, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха. Не допускается въезжать в Европу и на зарегистрированных в России автомобилях, которые могут изъять.
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