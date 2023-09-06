В Волгограде борются за жизнь обгоревшего из-за селфи ребенка

Волгоградские врачи продолжают бороться за жизнь получившего 90% ожогов подростка. Как ранее сообщало V102.RU со ссылкой на собственный источник, 14-летний школьник попал в реанимацию, получив электротравму, после неудачной попытки сделать селфи на крыше вагона.

— Подросток 14 лет продолжает лечение в реанимационном отделении больницы № 25, — уточнили в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Напомним, что инцидент произошел накануне утром на ж/д станции имени Максима Горького в Советском районе Волгограда. По информации источника редакции в экстренных службах, ребенок случайно дотронулся до висящих проводов. В облздраве отмечали, что в больничный комплекс несовершеннолетнего доставили в крайне тяжелом состоянии.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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