«Открытие Авто»: более половины купленных в июле южанами новых машин оказались китайскими

Экономика 02.09.2023 11:47
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02.09.2023 11:47
Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») оценили результаты продаж новых автомобилей на рынке Южного федерального округа в июле. За месяц в регионах ЮФО было продано 9249 новых автомобиля, что на 23% выше показателей июня. Летний рост продаж на рынке спровоцировал прогнозируемый рост цен, вызванный волатильностью курса и индексацией утилизационного сбора. Лидерами по росту продаж стали марки из КНР.
С января по июль 2023 года в регионах ЮФО было продано 46,6 тыс. новых легковых автомобилей, рост относительно показателей прошлого года составил 32%. При этом, если в первые семь месяцев 2022 года в лидерах продаж новых авто, помимо Lada, числились иностранные марки Kia, Hyundai, Renault и Chery, то по итогам января-июля 2023-го в пятерке остались только Lada и Сhery, остальные три места заняли китайские Haval, Omoda и Geely.
Китайские бренды с начала года демонстрируют уверенный рост продаж и рыночной доли, вытеснив привычных «европейцев» и «корейцев» с лидирующих позиций. Рост продаж китайских авто за 7 месяцев этого года более чем в 4 раза превысил продажи аналогичного периода 2022 года, отечественные марки показали двукратный прирост, а «японцы», «корейцы» и «европейцы» упали в продажах на 33%, 59% и 71% соответственно. Изменилась и расстановка сил в авториейле. Если по итогам января-июля прошлого года 27% рынка продаж новых авто занимали корейские, 25% российские, 22% европейские, 14% китайские и 12% японские бренды, то в 2023 году лидерами оказались китайские (рост в 3 раза) и отечественные марки (рост в 1,5 раза) – 42% и 38% рынка первичного рынка, оставшиеся 20% поделили корейские (9%), японские (6%) и европейские (5%) марки.
В июле было продано более 9,2 тыс. автомобилей, что в 2,8 раза больше, чем в июле 2022 года, и на 23% выше, чем в июне 2023 года. Лидером по количеству реализованных машин в июле по-прежнему остается Lada. За июль в регионах ЮФО было продано 2768 автомобиля этого бренда (рост к прошлому месяцу – 8%). Остальные 4 места в рейтинге заняли китайские автопроизводители: Chery (1269 автомобилей; +28% за месяц), Haval (723 автомобиля; +31%), Omoda (643 автомобиля; +34%) и Geely (641 автомобилей; +40%). На этом фоне совокупная рыночная доля автомобилей из КНР по итогам июля уже превысила половину (52%) первичного авторынка в регионе, на отечественные марки (Lada, «Москвич», УАЗ и Evolute) в свою очередь пришлось 32%.
– Бурный рост сделок с иностранными брендами в июле оказался связан с опасениями покупателей относительно начавшегося в июле резкого роста стоимости валюты, а также анонсированных на август ограничений на параллельный импорт автомобилей физлицами для дальнейшей перепродажи. Многие марки стали активно переписывать ценники. В таких условиях те, кто ранее откладывал решение о покупке автомобиля, вышли на сделки», - отметил руководитель центра развития автобизнеса филиала «Южный» банка «Открытие» Михаил Кузнецов. - При этом у целого ряда дистрибьюторов китайских марок оставались довольно существенные запасы машин, которые отдавали с дисконтом. Это определило максимальную динамику по росту продаж марок из Поднебесной (+41%), а также иностранных брендов, ввозимых по параллельным каналам поставок.
Как отмечают эксперты «Открытие Авто», при сохранении прежних темпов продаж в скором времени китайские бренды смогут еще существеннее увеличить свою долю рынка.
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