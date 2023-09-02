Экономика

«Открытие Авто»: более половины купленных в июле южанами новых машин оказались китайскими

Экономика 02.09.2023 11:47
0
02.09.2023 11:47


Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») оценили результаты продаж новых автомобилей на рынке Южного федерального округа в июле. За месяц в регионах ЮФО было продано 9249 новых автомобиля, что на 23% выше показателей июня. Летний рост продаж на рынке спровоцировал прогнозируемый рост цен, вызванный волатильностью курса и индексацией утилизационного сбора. Лидерами по росту продаж стали марки из КНР.
С января по июль 2023 года в регионах ЮФО было продано 46,6 тыс. новых легковых автомобилей, рост относительно показателей прошлого года составил 32%. При этом, если в первые семь месяцев 2022 года в лидерах продаж новых авто, помимо Lada,  числились иностранные марки Kia, Hyundai, Renault и Chery, то по итогам января-июля 2023-го в пятерке остались только Lada и Сhery, остальные три места заняли китайские Haval, Omoda и Geely.
Китайские бренды с начала года демонстрируют уверенный рост продаж и рыночной доли, вытеснив привычных «европейцев» и «корейцев» с лидирующих позиций.  Рост продаж китайских авто за 7 месяцев этого года более чем в 4 раза превысил продажи аналогичного периода 2022 года, отечественные марки показали двукратный прирост, а «японцы», «корейцы» и «европейцы» упали в продажах на 33%, 59% и 71% соответственно. Изменилась и расстановка сил в авториейле.  Если по итогам  января-июля прошлого года 27% рынка продаж новых авто занимали корейские, 25% российские, 22% европейские, 14% китайские и 12% японские бренды, то в 2023 году  лидерами оказались китайские (рост в 3 раза) и отечественные марки (рост в 1,5 раза) – 42% и 38% рынка первичного рынка, оставшиеся 20% поделили корейские (9%), японские (6%) и европейские (5%) марки.  
В июле было продано более 9,2 тыс. автомобилей, что в 2,8 раза больше, чем в июле 2022 года, и на 23% выше, чем в июне 2023 года.  Лидером по количеству реализованных машин в июле по-прежнему остается Lada. За июль в регионах ЮФО было продано 2768 автомобиля этого бренда (рост к прошлому месяцу – 8%). Остальные 4 места в рейтинге заняли китайские автопроизводители: Chery (1269 автомобилей; +28% за месяц), Haval (723 автомобиля; +31%), Omoda (643 автомобиля; +34%) и Geely (641 автомобилей; +40%). На этом фоне совокупная рыночная доля автомобилей из КНР по итогам июля уже превысила половину (52%) первичного авторынка в регионе, на отечественные марки (Lada, «Москвич», УАЗ и Evolute) в свою очередь пришлось 32%.
Бурный рост сделок с иностранными брендами в июле оказался связан с опасениями покупателей относительно начавшегося в июле резкого роста стоимости валюты, а также анонсированных на август ограничений на параллельный импорт автомобилей физлицами для дальнейшей перепродажи. Многие марки стали активно переписывать ценники.  В таких условиях те, кто ранее откладывал решение о покупке автомобиля, вышли на сделки», - отметил руководитель центра развития автобизнеса филиала «Южный» банка «Открытие» Михаил Кузнецов. - При этом у целого ряда дистрибьюторов китайских марок оставались довольно существенные запасы машин, которые отдавали с дисконтом. Это определило максимальную динамику по росту продаж марок из Поднебесной (+41%), а также иностранных брендов, ввозимых по параллельным каналам поставок.
Как отмечают эксперты «Открытие Авто», при сохранении прежних темпов продаж в скором времени китайские бренды смогут еще существеннее увеличить свою долю рынка.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
01.09.2023 14:13
Экономика 01.09.2023 14:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2023 08:03
Экономика 01.09.2023 08:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
31.08.2023 12:52
Экономика 31.08.2023 12:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
31.08.2023 12:13
Экономика 31.08.2023 12:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.08.2023 09:14
Экономика 31.08.2023 09:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.08.2023 08:06
Экономика 31.08.2023 08:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.08.2023 15:42
Экономика 30.08.2023 15:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.08.2023 15:34
Экономика 30.08.2023 15:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.08.2023 14:24
Экономика 30.08.2023 14:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.08.2023 12:31
Экономика 30.08.2023 12:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.08.2023 11:46
Экономика 30.08.2023 11:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.08.2023 11:07
Экономика 30.08.2023 11:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.08.2023 11:46
Экономика 29.08.2023 11:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.08.2023 09:17
Экономика 29.08.2023 09:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.08.2023 18:01
Экономика 28.08.2023 18:01
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:23
Волгоград 3 сентября переименуют в СталинградСмотреть фотографии
14:10
В Волгограде во дворе дома зарезали 18-летнего парняСмотреть фотографии
13:45
Под Волгоградом в лобовом столкновении c Volkswagen погиб водитель «Нивы»Смотреть фотографии
13:10
Андрей Бочаров распорядился продлить трамвай до «Акварели»Смотреть фотографии
12:25
В мэрии Волгограда опровергли проблему с учителями в школе №33Смотреть фотографии
11:47
«Открытие Авто»: более половины купленных в июле южанами новых машин оказались китайскимиСмотреть фотографии
11:25
Прокуратура проверит волгоградскую школу после ухода педагога из класса мигрантовСмотреть фотографии
11:01
Превышение скорости стало причиной жуткого ДТП в Волгограде с гибелью двоих детейСмотреть фотографии
10:42
«Они в реанимации»: выживших в страшной аварии на «танцующем» мосту в Волгограде женщину и ее дочь спасают врачиСмотреть фотографии
10:20
Андрей Бочаров и мэр Волгограда вышли на дорогиСмотреть фотографии
09:19
В Волгограде 3 сентября повторно «оживят» БК-31Смотреть фотографии
08:52
На подступах к Котово потушили ландшафтный пожар на 10 гаСмотреть фотографии
08:29
Под Волгоградом напавшего на инвалида разбойника приговорили к 8 годам колонииСмотреть фотографии
07:38
Жаркие выходные прогнозирует ЦГМС в Волгоградской областиСмотреть фотографии
00:10
Глава ГУ МВД Вельможко взял на контроль проверку ДТП с погибшими детьми под ВолгоградомСмотреть фотографии
22:16
За рулем была их мать: стали известны подробности гибели двух детей в ДТП на мосту в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:30
Волгоград обогнал города-миллионники по температуре в выходные дниСмотреть фотографии
20:52
С места смертельного ДТП на «танцующем» мосту в Волгограде эвакуированы женщина и ребенокСмотреть фотографии
20:36
Жуткое ДТП на мосту через Волгу: двое детей погибли на местеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:05
Заместитель Министра внутренних дел Кубышко День знаний провел в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:38
«Третий раз не соберем»: в Волгограде врачи «слепили» из осколков кость ноги юного байкераСмотреть фотографии
18:40
Владимир Путин поддержал инициативу волгоградской школьницыСмотреть фотографии
17:57
ВТЗ поделился опытом реализации проекта «Профессионалитет»Смотреть фотографии
17:57
Волгоградским охотникам на пернатых 2 сентября разрешили расчехлить ружьяСмотреть фотографии
17:04
При поддержке АО «КАУСТИК» началось обучение по федеральному проекту «Профессионалитет»Смотреть фотографии
16:47
«Волгоград почти очистили»: регоператор подвел итоги первого месяца в регионеСмотреть фотографии
16:01
Знак «Рубеж Сталинградской доблести» высотой 10 метров за 9 млн рублей установят в станице КлетскойСмотреть фотографии
15:56
«Многие уйдут из этой сферы»: волгоградские таксисты прогнозируют дефицит свободных машин и рост цен на услугиСмотреть фотографии
15:42
Троих юных участников погрома на вокзале в Петров Вале отдали под судСмотреть фотографии
14:16
СК: еще одна сирота из Волгограда обратились к Александру БастрыкинуСмотреть фотографии
 