Под Волгоградом ВАЗ-2112 опрокинулся в реку Аксай

Происшествия 28.08.2023 10:20
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28.08.2023 10:20
Под Волгоградом 47-летняя пассажирка пострадала в результате ДТП, случившегося в районном центре Октябрьский. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 28 августа во втором часу ночи ВАЗ-2112 под управлением 30-летнего водителя двигался по ул. Шестаковская, вылетел на обочину, в результате чего автомобиль нырнул в реку Аксай.
К счастью, никто не погиб. Однако женщину-пассажирку пришлось госпитализировать.
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