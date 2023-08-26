Легковушка разбилась на дороге в аэропорт Волгограда

Происшествия 26.08.2023 20:53
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26.08.2023 20:53
В Дзержинском районе Волгограда на шоссе Авиаторов сегодня, 26 августа, столкнулись легковой автомобиль и грузовик DAF, передает V102.RU. По информации станции скорой медицинской помощи, на ДТП выезжала бригада медиков, чтобы осмотреть пострадавших.
В результате с места происшествия в больницу №25 был госпитализирован 76-летний водитель легкового автомобиля «Лада».
Причины аварии устанавливают сотрудники полиции.
Фото: ГБУЗ «КССМП»
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