Легковушка разбилась на дороге в аэропорт Волгограда









В Дзержинском районе Волгограда на шоссе Авиаторов сегодня, 26 августа, столкнулись легковой автомобиль и грузовик DAF, передает V102.RU. По информации станции скорой медицинской помощи, на ДТП выезжала бригада медиков, чтобы осмотреть пострадавших.

В результате с места происшествия в больницу №25 был госпитализирован 76-летний водитель легкового автомобиля «Лада».

Причины аварии устанавливают сотрудники полиции.

Фото: ГБУЗ «КССМП»



