







Медики рассказали о состоянии пассажира, которого доставили в больницу из самолета, совершившего вынужденную посадку в Волгограде . Лайнер, напомним, летел из Еревана в Калугу, но был вынужден совершить незапланированную остановку в волгоградском аэропорту по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров.

- Во время полета пассажир потерял сознание из-за обострения хронического заболевания. Бригада N 30 ГБУЗ «КССМП» прибыла к трапу. Мужчина, 54 года, госпитализирован в реанимационное отделение ГКБ СМП №25, состояние тяжелое, - рассказали на станции скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании «Азимут» А4710 приземлился в аэропорту Волгограда 25 августа в 15:26. Пассажира передали бригаде медиков, а в 16:19 самолет продолжил маршрут.



