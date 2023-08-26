Общество

Госпитализированный в больницу Волгограда пассажир самолета находится в реанимации

Общество 26.08.2023 19:11
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26.08.2023 19:11



Медики рассказали о состоянии пассажира, которого доставили в больницу из самолета, совершившего вынужденную посадку в Волгограде. Лайнер, напомним, летел из Еревана в Калугу, но был вынужден совершить незапланированную остановку в волгоградском аэропорту по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров.  
- Во время полета пассажир потерял сознание из-за обострения хронического заболевания. Бригада N 30 ГБУЗ «КССМП» прибыла к трапу. Мужчина, 54 года, госпитализирован в реанимационное отделение ГКБ СМП №25, состояние тяжелое, - рассказали на станции скорой медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании «Азимут» А4710 приземлился в аэропорту Волгограда 25 августа в 15:26. Пассажира передали бригаде медиков, а в 16:19 самолет продолжил маршрут.

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