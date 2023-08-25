Облкомсельхоз планирует накормить волгоградским зерном Бангладеш, Ливию и Йемен

Волгоградский комитет сельского хозяйства прорабатывает вопросы поставки зерна в Бангладеш, Судан, Пакистан, Саудовскую Аравию, Ливию, Йемен и др. Об этом сегодня, 25 августа, сообщили в администрации региона. На сегодня пшеница, ячмень, просо и другая продукция волгоградского региона пользуется устойчивым спросом в более чем 50 странах мира, включая государства Ближнего Востока и Северной Африки.

Сообщается, что с начала 2023 года за пределы Волгоградской области экспортировано уже свыше 2,233 млн тонн зерновых и других культур, а также продуктов переработки.

– Из общего объема продукции, отправленной за пределы Волгоградской области, порядка 333,5 тыс. тонн поступили зарубежным покупателям, – уточняют в администрации Волгоградской области со ссылкой на сведения Россельхознадзора. – Объем экспорта в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на сегодня уже составляет 85% от прогнозного годового показателя.

С начала уборочной кампании в закрома в Волгоградской области направлено 5,6 млн тонн. При этом для покрытия собственных потребностей региону необходимо в два раза меньше — около 2 млн тонн.

