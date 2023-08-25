Крупный пожар произошел на складе под Волгоградом 25 августа

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области на территории поселка Сахарный утром 25 августа произошло возгорание на складе. По информации регионального ГУ МЧС России, площадь пожара составила 150 квадратных метров.

– Сегодня в 07.20 поступило сообщение о пожаре в Среднеахтубинском районе в поселке Сахарном на улице Лесной. Горело здание предположительно склада на площади около 150 квадратных метров, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. – Пожарные расчеты 50-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 08.42.

По информации ГУ МЧС, в результате происшествия никто из людей не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.