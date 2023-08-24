Юные волгоградки стали победителями гандбольного турнира памяти Левона Акопяна





Сегодня, 24 августа, в ФОК имени заслуженного тренера СССР и РСФСР Левона Акопяна завершился турнир памяти легендарного наставника с участием четырёх команд, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу «Динамо-Синары». Победителем стало «Динамо-Синара-УОР» - третья команда волгоградской спортивной школы по гандболу. Сегодня, 24 августа, в ФОК имени заслуженного тренера СССР и РСФСР Левона Акопяна завершился турнир памяти легендарного наставника с участием четырёх команд, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу «Динамо-Синары». Победителем стало «Динамо-Синара-УОР» - третья команда волгоградской спортивной школы по гандболу.

В течение трёх дней за чемпионство боролись «Динамо-Синара-2», «Динамо-Синара-УОР», дубль подмосковной «Звезды» и юноши из волгоградского «Каустика-Биотеха».Перед стартом с приветственным словом выступили директор СШ «Динамо» Стелла Вартанян, которая сама была воспитанницей легендарного тренера, и заместитель директора школы по спортивной работе Ирина Каграманова. Открывали турнир, который в этом году проводился впервые среди профессиональных клубов, динамовки. Викторию одержала «Синара-УОР», которую возглавляет Любовь Сидоричева. Преимущество её подопечных над второй командой, ведомой Анной Сидоричевой, оказалось слишком большим - 36:22.Отметим, что «Динамо-Синара-2» выступит в предстоящем сезоне в первенстве молодёжных клубов. «Динамо-Синара-УОР», в свою очередь, будет играть в высшей лиге.Необычным было противостояние девушек и парней. В поединке юношеской команды «Каустика» и «Звезды» спортсменки достойно показали себя на фоне представителей сильной половины человечества и уступили с разницей всего лишь в три мяча - 29:32.На следующий день «Синара-УОР» закрепила успех, сумев переиграть «Каустик» - 32:26. Первый тайм остался за бело-голубыми -18:10. Этот триумф помог динамовкам досрочно занять первое место. В другом поединке вторая команда «Динамо» сыграла вничью со «Звездой» - 26:26.В день закрытия турнира определились призеры соревнований. «Каустик» оказался сильнее «двойки» «Синары» 36:28. Хотя первая половина оказалась равной — 15:15. «Динамо-УОР» минимально уступило «Звезде» — 23:24.В итоге чемпионки мемориала Левона Акопяна набрали четыре очка. Столько же у гандболистов «Биотеха», но они оказались на второй позиции по дополнительным показателям. Замкнула тройку лидеров «Звезда» с 3-мя баллами. Один балл заработало «Динамо-Синара-2».Организаторы выделили лучших игроков в составе каждого коллектива. Ими стали: Виктория Сидельникова из «Синары-УОР», Николай Государев из «Каустика-Биотеха», София Прокопьева из «Звезды-2» и Софья Сметанина из «Динамо-Синара-2».