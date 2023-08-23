ДТП с перевертышем на трассе Волгоград-Москва попало на видео

Происшествия 23.08.2023 14:44
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23.08.2023 14:44
В Новоаннинском районе Волгоградской области на федеральной трассе Р-22 «Каспий» на крышу перевернулся легковой автомобиль после столкновения с фурой. Как сообщает V102.RU, видео последствий аварии появилось в местных Telegram-каналах, где сообщается о столкновении грузовика Volvo и автомобиля «Нива». Очевидцы также сообщают, что в этой аварии никто не погиб.
В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что в результате столкновения грузовика и легковушки пострадал водитель «Нивы». У него перелом ключицы.
Движение по трассе осуществляется в обычном режиме.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Видео: Новоаннинский сегодня / t.me
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