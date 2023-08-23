Общество

Решающее заседание по делу о геноциде сталинградцев началось в Волгограде

Общество 23.08.2023 10:10
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23.08.2023 10:10


В Волгоградском областном суде сегодня, 23 августа, состоится заключительное заседание, на котором вынесут решение по делу о геноциде советского народа на территории Сталинградской области нацистами и их пособниками. Как сообщает ИА «Высота 102», заседание стартовало в 10.00 по московскому времени. По данным информагентства, на решающем заседании также присутствует губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. 

Напомним, что заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими войсками, немецкими оккупационными властями и их пособниками на оккупированной территории региона в период с  июля 1942 г. по февраль 1943 г. в Волгоградский областной суд подал прокурор региона Денис Костенко. Первое заседание состоялось 1 августа. 

В качестве доказательств на судебном процессе использовались материалы силовых, правоохранительных и надзорных ведомств, архивных и учебных учреждений, а также поисковых отрядов. В частности, были изучены около 200 архивных справок, предоставленных ФСБ, а также документы музея-панорамы «Сталинградская битва».

В числе материалов, предоставленных УФСБ: акты комиссий, протоколы допросов военнопленных немецкой армии, свидетельства очевидцев этих событий, служебные документы УНКВД по Сталинградской области, свидетельствующие о совершенных преступлениях против мирного населения и советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны в Сталинграде. Также сотрудники ФСБ представили данные о лицах, участвовавших в совершении указанных преступлений и ставших их жертвами, показания о местах и обстоятельствах совершенных преступлений и др.

Сотрудниками центрального аппарата СК России в рамках расследования уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны установлены факты целенаправленного массового уничтожения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками мирного населения и военнопленных на оккупированной территории Волгоградской (Сталинградской) области в период с июля 1942 года по февраль 1943 года. Политика, реализуемая вермахтом и его союзниками, повлекла колоссальные потери среди жителей региона. 

В результате раскопок сотрудниками СКР было установлено, что множество жертв фашистов умирали в мучениях, будучи засыпанными заживо землей. Среди них женщины с грудными детьми и старики. Многие были закопаны сразу после нанесения им жестоких увечий. 

В ходе расследования в селе Водино Октябрьского района Волгоградской области обнаружено место массового захоронения 43 мирных граждан, убитых немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Наряду с костными останками людей, при проведении раскопок найдены пули и гильзы, фрагменты предметов одежды и обуви. Согласно выводам экспертов обнаруженные останки принадлежали мужчинам, женщинам и детям в возрасте от 2 до 12 лет. При проведении исследований у погибших были выявлены огнестрельные пулевые повреждения.

Фото, видео: ИА «Высота 102», УФСБ России и СУ СК России по Волгоградской области 

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