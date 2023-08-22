Всего хватает: торговая сеть в Волгограде показала полные закрома еды





В торговой сети «Перекресток» показали полные полки продуктов после того, как волгоградцы сняли торговые ряды с редким ассортиментом товаров. Как сообщает V102.RU, стеллажи с овощами, фруктами, напитками и бакалеей теперь забиты под завязку.





Ранее волгоградцы выражали беспокойство в связи с поредевшими полками ряда супермаркетов в Волгограде. В торговых сетях объяснили, в частности, полупустые полки с напитками жарой и повышенным спросом на эти товары.





При этом ритейлеры пообещали переукомплектовать заказы, ускорить их обработку и доставку, чтобы удовлетворить повышенный спрос покупателей. Также представители торговых сетей заверили, что ситуация нормализуется в течение дня.





В свою очередь в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области заявили, что дефицита продуктов в регионе нет.







