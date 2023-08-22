Общество

В Волгоградской области вырос спрос на учителей: сколько им готовы платить

Общество 22.08.2023 08:13
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22.08.2023 08:13


В Волгоградской области открыто  более 100 вакансий для учителей и преподавателей – это на треть (30%) больше, чем в июле. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на компанию hh.ru. При этом средний диапазон предлагаемых зарплат для учителей/преподавателей в Волгоградской области в мае-августе 2023 года составил 23 000 – 50 000 руб. В числе самых востребованных – преподаватели иностранных языков, учителя начальных классов и учителя-предметники. Значительная часть вакансий для преподавателей открыта центрами дополнительного образования и онлайн-школами и. В этих учреждениях особенно востребованы преподаватели творческих дисциплин, иностранных языков и программирования.
Самой высокооплачиваемой учительской вакансией стала работа учителем химии на подготовке к ЕНЭ и ОГЭ в онлайн-школу. Удаленно такой сотрудник может заработать до 100 тысяч рублей. Тьютору-наставнику – преподавателю IT в образовательном центре Камышина  обещают от 30 до 65 тысяч.
Самой низкооплачиваемой является работа учителя музыки в школу Волгограда – от 25 до 27 тысяч на руки. Невысоко ценится труд учителя начальных классов и учителя математики и информатики – от 25 до 30 тысяч. 
Между тем, как ранее сообщало V102.RU, накануне нового учебного года в комитете образования Волгоградской области заверили, что все школьные коллективы региона полностью укомплектованы предметниками и не испытывают кадровый голод. 

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