В Волгоградской области вырос спрос на учителей: сколько им готовы платить

В Волгоградской области открыто более 100 вакансий для учителей и преподавателей – это на треть (30%) больше, чем в июле. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на компанию hh.ru. При этом средний диапазон предлагаемых зарплат для учителей/преподавателей в Волгоградской области в мае-августе 2023 года составил 23 000 – 50 000 руб. В числе самых востребованных – преподаватели иностранных языков, учителя начальных классов и учителя-предметники. Значительная часть вакансий для преподавателей открыта центрами дополнительного образования и онлайн-школами и. В этих учреждениях особенно востребованы преподаватели творческих дисциплин, иностранных языков и программирования.