Чиновники развеяли опасения волгоградцев по поводу нехватки учителей





В комитете образования Волгоградской области заявили, что все школьные коллективы региона полностью укомплектованы предметниками и не испытывают кадровый голод накануне 1 Сентября. Такой ответ поступил на запрос редакции ИА «Высота 102» из ведомства.

Напомним, что накануне аналитики «Авито» объявили о том, что в Волгограде зафиксирован резкий спрос на услуги репетиторов по русскому и литературе. Большинство опрошенных «Высотой 102» читателей (484 (69%) из 700 принявших участие в опросе) сошлись во мнении о том, что причина тому – низкий уровень преподавания в школах. Некоторые волгоградцы (187 человек (27%) из 700) уверены, что прибегать к услугам репетиторов родители вынуждены из-за нехватки предметников в образовательных учреждениях. Лишь 4% проголосовавших отшутились тем, что все дети массово потянулись к знаниям.

Действительно ли в школах Волгоградской области отмечается кадровый дефицит? На этот вопрос мы попросили ответить специалистов облкомобразования. И вот какой ответ получили:

– В канун нового учебного года завершается укомплектование кадрового состава педагогов. Традиционно коллективы пополняют молодые специалисты. Это выпускники педвузов и колледжей Волгограда, Камышина, Жирновска, Михайловки, Дубовки, – проинформировали чиновники. – В сельские школы новые кадры вливаются в том числе благодаря программе «Земский учитель» – наш регион участвует в федеральном проекте третий год.

Высказались в региональном комитете и по поводу репетиторов.

– Что же касается репетиторов, то они никак не связаны с нехваткой педагогов, так как это – выбор родителей, желающих чтобы ребенок занимался индивидуально, – уверены в облкомобразовнаия. – Отметим, что такая возможность есть и во многих школах – там на бесплатной основе организованы дополнительные занятия по разным предметам. По опыту прошлых лет выпускникам 9-х и 11-х классов для сдачи экзаменов достаточно подготовки школьных педагогов – подавляющее большинство ребят государственную итоговую аттестацию проходят успешно.