Общество

«И частник не понадобился»: в дом многодетной семьи в Котово вернули воду спустя три недели

Общество 21.08.2023 07:48
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21.08.2023 07:48


В дом многодетной семьи из Котово Волгоградской области вернули воду после обращения главы семейства в прокуратуру и в полицию. Как рассказал  Алексей Иванов, после выхода публикации на сайте V102.RU, в которой рассказывалось о том, что многодетная семья больше двух недель выживает без воды, в МУП «Котово-Водоканал» его заверили, что готовы оказать помощь в возвращении ресурса в домовладение.

— Действительно, пришли рабочие, пару дней вручную копали в поисках причины, из-за которой в дом не поступала вода. Сейчас вода в дом пришла. Спасибо всем, кто нам помогал! — поделился Алексей.

Ранее V102.RU сообщало, что после ремонта водопровода на улице Чехова дом, где проживает многодетная семья Ивановых, остался без воды. В местном водоканале, куда мужчина обратился с жалобой, ему сначала заявили, чтобы он решал эту проблему за свой счет и даже предложили телефон частника. Алексей направил жалобы в прокуратуру и в полицию, в которых просил проверить действия сотрудников муниципального предприятия на возможное совершение преступления — оставление малолетних детей в опасности. Младшим двойняшкам Ивановым нет и двух лет.

Семья с маленькими детьми в страшную жару вынуждена была существовать без воды. Жильцам обезвоженного дома помогали соседи, кроме того, многодетное семейство тратило немалые деньги на покупку питьевой воды. Однако огород без полива все-таки сгорел. Семья в итоге осталась без закруток.

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