



Многодетная семья в Котово Волгоградской области вот уже третью неделю вынуждена выживать без воды. Как рассказал V102.RU глава семьи Алексей Иванов, в конце июля в МУП «Котово-Водоканал» предупредили, что в связи с заменой водопровода с 31 июля по 10 августа в домах на улице Чехова не будет воды. Многодетная семья в Котово Волгоградской области вот уже третью неделю вынуждена выживать без воды. Как рассказал V102.RU глава семьи Алексей Иванов, в конце июля в МУП «Котово-Водоканал» предупредили, что в связи с заменой водопровода с 31 июля по 10 августа в домах на улице Чехова не будет воды.

– Конечно, мы заранее запаслись водой, набрали целый бак, чтобы и на полив огорода хватило, – говорит Алексей. – С тремя детьми хоть и сложно без воды, но потерпеть можно было. – Конечно, мы заранее запаслись водой, набрали целый бак, чтобы и на полив огорода хватило, – говорит Алексей. – С тремя детьми хоть и сложно без воды, но потерпеть можно было.

Однако ни 10 августа, ни на следующий день и до сих пор вода в доме №7 по ул. Чехова, где проживает Алексей, да и в домовладениях его соседей, не появилась. При этом рабочие заверили, что ремонт водопровода закончен. Правда, до сих пор на улице остались незарытыми глубокие траншеи, а на обочинах – горы земли. Но самое печальное, что вода в домах так и не появилась. Однако ни 10 августа, ни на следующий день и до сих пор вода в доме №7 по ул. Чехова, где проживает Алексей, да и в домовладениях его соседей, не появилась. При этом рабочие заверили, что ремонт водопровода закончен. Правда, до сих пор на улице остались незарытыми глубокие траншеи, а на обочинах – горы земли. Но самое печальное, что вода в домах так и не появилась.

– Весь запас воды, который хранился в баке, уже давно исчерпан, поливать огород уже давно нечем, поэтому нам пришлось собрать половину урожая недозрелым, чтобы хоть что-то спасти, – рассказывает многодетный отец. - Приходится покупать и питьевую воду в огромном количестве. Еще ходим к соседям, у кого есть скважина, они делятся. В нашем дворе скважины нет – материально это нам не под силу. Но без воды уже просто невозможно! Нашим младшим двойняшкам нет и двух лет, сами понимаете, в такую жару их надо все время купать. – Весь запас воды, который хранился в баке, уже давно исчерпан, поливать огород уже давно нечем, поэтому нам пришлось собрать половину урожая недозрелым, чтобы хоть что-то спасти, – рассказывает многодетный отец. -





Когда Алексей пытался выяснить, почему после окончания ремонта водопровода в его доме пропала вода, в МУП «Котово-Водоканал» ему заявили, что в этом виноват он сам. Когда Алексей пытался выяснить, почему после окончания ремонта водопровода в его доме пропала вода, в МУП «Котово-Водоканал» ему заявили, что в этом виноват он сам.

– Мне сказали, что воды нет из-за того, что забился трубопровод где-то на вводе в дом, – рассказывает житель Котово. – И тут же предложили телефон какой-то частной фирмы, мол, обращайтесь к ним и они вам все сделают. Разумеется, за деньги. Правда, меня не спросили, есть ли они у многодетной семьи. И вообще, я не понимаю, почему до ремонта трубопровода вода в моем доме была, а после ремонта исчезла? Почему я должен решать теперь эту проблему за свой счет? – Мне сказали, что воды нет из-за того, что забился трубопровод где-то на вводе в дом, – рассказывает житель Котово. – И тут же предложили телефон какой-то частной фирмы, мол, обращайтесь к ним и они вам все сделают. Разумеется, за деньги. Правда, меня не спросили, есть ли они у многодетной семьи. И вообще, я не понимаю, почему до ремонта трубопровода вода в моем доме была, а после ремонта исчезла? Почему я должен решать теперь эту проблему за свой счет?

По словам Алексея, после окончания ремонта не появилась вода и в других домах. Но, если у соседей есть альтернативный источник водоснабжения, то многодетной семье воду брать неоткуда. При этом отец семейства переживает уже по поводу новых проблем, связанных с отсутствием воды. По словам Алексея, после окончания ремонта не появилась вода и в других домах. Но, если у соседей есть альтернативный источник водоснабжения, то многодетной семье воду брать неоткуда. При этом отец семейства переживает уже по поводу новых проблем, связанных с отсутствием воды.

– Не за горами осень, а у нас отопление водяное, если нам не вернут воду, мы с детьми еще и замерзнем здесь! – возмущается мужчина. – Не за горами осень, а у нас отопление водяное, если нам не вернут воду, мы с детьми еще и замерзнем здесь! – возмущается мужчина.





Алексей уже обратился с заявлением в районную прокуратуру. И требует привлечь к ответственности должностных лиц МУП «Котово-Водоканал», бездействие которых тянет, по мнению многодетного отца, на «оставление в опасности малолетних детей». Алексей уже обратился с заявлением в районную прокуратуру. И требует привлечь к ответственности должностных лиц МУП «Котово-Водоканал», бездействие которых тянет, по мнению многодетного отца, на «оставление в опасности малолетних детей».