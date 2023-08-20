Общество

В Волгоградской области объявили три погодных предупреждения

Общество 20.08.2023 15:16
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20.08.2023 15:16


В Волгоградской области объявлены погодные предупреждения в связи с неблагоприятными погодными условиям. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр РФ, введен желтый уровень опасности. 

— На большей части Волгоградского региона до 12.00 вторника, 22 августа, действует предупреждение о чрезвычайной пожароопасности — 5 классе горимости леса, — рассказали информагентству федеральные синоптики. — До 18.00 вторника, 22 августа, также действуют предупреждения о штормовом ветре с порывами при грозах до 15.20 м/с. 

Ранее журналисты «Высоты 102» со ссылкой на волгоградских прогнозистов сообщали о похолодании, которое принесет новая неделя. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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