В Волгоградской области новая неделя принесет резкое похолодание

В Волгоградской области новая рабочая неделя сулит долгожданное похолодание после изнуряющей жары. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, вв отдельные дни температура составит всего +12 °С.

— В понедельник, 21 августа, по области в утренние и дневные часы пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западного направления 6-11 м/с. Ночью за окном +17...+22 °С, при прояснении до +12 °С, днем воздух прогреется до +28...+33 °С, местами до +38 °С.

Во вторник, 22 августа, в регионе местами пройдут небольшие дожди с северо-западным ветром 6-11 м/с. В ночной период +17...+22 °С, при прояснении температура упадет до +12 °С, днем столбики термометров покажут +25...+30 °С, местами до +35 °С.

— В Волгограде, в понедельник, 21 августа, сильные осадки маловероятны. Ветер северо-западного направления со скоростью 6-11 м/с. Ночью по городу +20...+22 °С, днем +34...+36 °С, — добавили в Волгоградском гидрометцентре. — Ко вторнику, 22 августа, осадки также маловероятны. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Ночью +20...+22 °С, после обеда +31..+33 °С.

По данным сервиса Gismeteo, с 21 по 27 августа в Волгограде установится облачная с прояснениями погода. Небольшие дожди обещают во вторник, пятницу и воскресенье. Самым теплым днем на новой неделе окажется понедельник — дневная температура подберется к значению в +36 °С. Самым прохладным днем станет субботу. В эти сутки днем в областной столице не выше + 24 °С. Волгоградцев ждут прохладные ночи. В субботу и воскресенье ночная температура составит всего +15 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»