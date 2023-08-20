Опубликована программа фестиваля «Волгоградский факел»

В Волгограде с 27 по 31 августа пройдет второй открытый российский кинофестиваль «Волгоградский факел». Как сообщает V102.RU, в этот раз киносмотр посвящен 80-летию победы под Сталинградом.

Оценивать восемь полнометражных картин, 11 короткометражек и 13 документальных лент будут приглашенные звезды отечественного кино во главе народной артисткой Российской Федерации Ольгой Остроумовой. Фильмы на суд требовательного жюри будут представлять члены съемочных групп.

— Показы пройдут с 28 по 30 августа на площадке кинотеатра «Империя Синема» (ТЦ «Пирамида», 4-й этаж). В конкурсную программу «Волгоградского факела» вошли 32 российских фильма, снятые в 2022 и 2023 годах, — рассказали информагентству в облкомкультуры.

Чтобы бесплатно увидеть представленные кинокартины необходимо забронировать места с помощью онлайн-платформы. Система автоматически сформирует списки, которые на входе в кинозал сверят сотрудники кинотеатра.

ИА «Высота 102» публикует расписание показов кинофестиваля «Волгоградский факел»:

28 августа

Зал 1:

15:00 Конкурс полнометражных фильмов

«Золотая бронза», реж. Игорь Копылов, 102мин., 16+, 2022г., Россия

Фильм представляет продюсер Светослав Жаданов

17:00 Конкурс полнометражных фильмов

«Туман», реж. Наталья Гугуева, 88мин., 12+, 2023г., Россия

Фильм представляет композитор Антон Силаев

19:00 Конкурс полнометражных фильмов

«Голова-жестянка», реж. Иван Капитонов, 115мин., 12+, 2023г., Россия

Фильм представляет продюсер, заслуженная актриса России Татьяна Яковенко

Зал 2:

16:00 Документальный конкурс

«Король бакланов», реж. Дарья Разумникова, 16мин., 2022г., Россия

«Дальневосточный фронт. Фронт другого края страны», реж. Маргарита Морозова, 13мин.45сек., 2023г., Россия

«Кто делает море», реж. Никита Бобров, 30мин., 2023г., Россия

«Ленчик на высоте», реж. Дарья Осипова, 25мин., 2022г., Россия

Фильмы представляют режиссер Маргарита Морозова, режиссер Дарья Разумникова

29 августа

5 сеансов

Зал 1:

15:00 Конкурс полнометражных фильмов

«У самого белого моря», реж. Александр Зачиняев, 87мин., 12+, 2022г., Россия

17:00 Конкурс полнометражных фильмов

«Огород», реж. Лариса Садилова, 92мин., 6+, 2022г., Россия

Фильм представляет актриса Ольга Лапшина

19:00 Конкурс полнометражных фильмов

«Сила добра», реж. Лолита Наранович, 76мин., 12+, 2022г., Россия

Фильм представляет продюсер Галина Фесенко

Зал 2:

14:30 Документальный конкурс

«Вспышки света», реж. Юлия Киселева, 40мин., 12+, 2022г., Россия

«Николай Батюк. Сердце комдива», реж. Наталья Гордеева, 52мин., 2023г., Россия

«Соколики», реж. Юлия Макарова, 23мин.20сек., 2022г., Россия

«Сердце Байкала», реж. Арина Косьмина, 24мин.41сек., 2022г., Россия

Фильмы представляет режиссер Наталья Гордеева

18:00 Короткометражный конкурс

«Обмен», реж. Дарья Лебедева, 5мин.33сек., 2022г., Россия

«Полный ноль», реж. Юлия Сапонова, 8мин.05сек., 2023г., Россия

«С собой», реж. Никита Сичка, 26мин., 2022г., Россия

«Аметист», реж. Милослава Грабельникова, 21мин., 2022г., Россия

«Доверие», реж. Анастасия Денисова, 6мин.33сек., 2022г., Россия

«Клубника», реж. Екатерина Устюгова, 16мин.05сек., 2022г., Россия

Общий хронометраж программы: 84 мин

Фильмы представляют режиссер Милослава Грабельникова, актриса Анастасия Смоляниченко, режиссер Екатерина Устюгова, продюсер Антон Тюриков

30 августа

4 сеанса

Зал 1:

15:00 Конкурс полнометражных фильмов

«Один настоящий день», реж. Георгий Шенгелия, 104мин., 16+, 2022г., Россия

Фильм представляет продюсер Михаил Шашков

17:00 Конкурс полнометражных фильмов

«Плакать нельзя», реж. Наталья Назарова, 125мин., 12+, 2022г., Россия

Фильм представляют актриса Светлана Чуйкина и продюсер Вадим Быркин

Зал 2:

16:00 Документальный конкурс

«Где я, мама?», реж. Алена Щипицина, 28мин.28сек., 2023г., Россия

«Профессор Гиберт», реж. Дмитрий Семибратов, 25мин., 2023г., Россия

«65 лет на страже Отечества», реж. Анастасия Шкитина, 30мин.10сек., 2022г., Россия

«У Ен», реж. Денис Шаблий, 25мин., 2022г., Россия

«Новороссийск 79», реж. Ирина Ларионова, Егор Коваль, 14мин.31сек., 2023г., Россия

Фильмы представляют пиар-директор студии Ксения Ильина, режиссер Алена Щипицина, продюсер Максим Брызгалов

18:00 Короткометражный конкурс

«Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков, реж. Ирина Евтеева, 22мин., 2022г., Россия

«Анна», реж. Николай Коваленко, 24мин., 2022г., Россия

«В темноте», реж. Ольга Добромыслова, 16мин., 2023г., Россия

«История болезни», реж. Михаил Кукушкин, 24мин., 2022г., Россия

«Ваш звонок очень важен для нас», реж. Самвел Мужикян, 26мин, 2022г., Россия

Общий хронометраж программы: 112 мин.

Фильмы представляют режиссер Ольга Добромыслова, Самвел Мужикян, Михаил Кукушкин, Ирина Евтеева

Напомним, старт кинофестиваля «Волгоградский факел» пройдет 27 августа — в День российского кино. Церемония открытия состоится в Новом экспериментальном театре. В фестивале примут участие более 40 российских артистов кино и театра.

Отдельным блоком «Сталинградская сирень» пройдут фильмы о войне. Торжественная часть конкурса запланирована на 28 августа в амфитеатре на нижней террасе центральной набережной в 19.00. Вход — по билетам. Как их получить их, организаторы пообещали рассказать отдельно. В четверг, 31 августа в Волгоградской филармонии в торжественной обстановке наградят победителей смотра-конкурса и проведут церемония закрытия фестиваля.

Также в программе фестиваля предусмотрены мастер-классы в Волгоградском институте искусств и культуры. Мастера расскажут все, если не больше о сценической речи, сценическому бою, сцендвижению и анимации. В Волгоградском молодежном театре 28 и 29 августа запланирован показ двух спектаклей малых форм: «Кузанаста» и «А как вы изволите поживать?».