Общество

Пожар в сосновом бору под Волгоградом сняли сверху: видео

Общество 19.08.2023 17:53
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19.08.2023 17:53


Пожар в сосновом бору в Городищенском районе Волгоградской области сняли на видео. На кадрах видны обгоревшие участки леса и дым, который образовался от тушения огня, сообщает V102.RU.
Напомним, огонь вспыхнул в районе хутора Донской. В тушении участвуют силы противопожарной службы Волгоградской области и МЧС. Привлечены 98 человек и 20 единиц техники. На месте пожара развернут штаб. Пока подтверждается площадь пожара на территории 5 га. Для недопущения распространения огня и минимизации ущерба выполнена дополнительная опашка. Населенным пунктам угрозы нет.

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