Пожар в сосновом бору под Волгоградом сняли сверху: видео

Общество 19.08.2023 17:53
0
19.08.2023 17:53
Пожар в сосновом бору в Городищенском районе Волгоградской области сняли на видео. На кадрах видны обгоревшие участки леса и дым, который образовался от тушения огня, сообщает V102.RU.Напомним, огонь вспыхнул в районе хутора Донской. В тушении участвуют силы противопожарной службы Волгоградской области и МЧС. Привлечены 98 человек и 20 единиц техники. На месте пожара развернут штаб. Пока подтверждается площадь пожара на территории 5 га. Для недопущения распространения огня и минимизации ущерба выполнена дополнительная опашка. Населенным пунктам угрозы нет.
В Волгограде устранили течь в ЖК «Колизей»19.08.2023 17:06
Общество 19.08.2023 17:06
В мэрии Волгограда место уволенного Земцова займет Сергей Комлев19.08.2023 16:56
Общество 19.08.2023 16:56
«Долетело из Калмыкии»: волгоградцы сообщают о перебоях с бензином АИ-95 и АИ-9819.08.2023 15:20
Общество 19.08.2023 15:20
«Из раны сочилась черная кровь»: мать укушенной гадюкой 11-летней волгоградки рассказала о пережитом ужасе19.08.2023 11:56
Общество 19.08.2023 11:56
«Надо потерпеть»: Волгоградская область оказалась во власти турецкой жары19.08.2023 11:49
Общество 19.08.2023 11:49
Боец «Сталинграда» из Волгограда стал православным на передовой СВО19.08.2023 11:31
Общество 19.08.2023 11:31
Андрей Бочаров проведет субботу в больнице19.08.2023 10:16
Общество 19.08.2023 10:16
«Скоро будут лягушки»: жителей Котово шокировали вытекающие из кранов водоросли19.08.2023 09:01
Общество 19.08.2023 09:01
Волгоградских водителей призвали к бдительности при пересечении железнодорожных переездов19.08.2023 08:35
Общество 19.08.2023 08:35
В Волгограде скончался актер НЭТ Сергей Викторов19.08.2023 07:38
Общество 19.08.2023 07:38
ЦБ: в Волгоградской области черные кредиторы замаскировались под ломбарды18.08.2023 21:16
Общество 18.08.2023 21:16
Кабмин дал волгоградцам 28 праздничных дней в 2024 году18.08.2023 20:50
Общество 18.08.2023 20:50
Автомобилисту за час пришлось найти 181 тыс рублей из-за рейда приставов и ГАИ в Волгограде18.08.2023 19:39
Общество 18.08.2023 19:39
Мэрию Волгограда покидает глава департамента городского хозяйства Виталий Земцов18.08.2023 19:05
Общество 18.08.2023 19:05
«Это загляденье какое-то»: россияне массово съезжаются на озеро лотосов под Волгоградом18.08.2023 18:43
Общество 18.08.2023 18:43