Под Волгоградом чиновники закрыли глаза на незаконную продажу части парка





В Волгоградской области прокуратура добилась возвращения в муниципальную собственность части парка в Дубовке. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, земельный участок площадью более 5 тысяч квадратов на улице Московская, 30 а был незаконно отчужден в пользу частного лица. В Волгоградской области прокуратура добилась возвращения в муниципальную собственность части парка в Дубовке. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, земельный участок площадью более 5 тысяч квадратов на улице Московская, 30 а был незаконно отчужден в пользу частного лица.

В ходе проведенной проверки было установлено, что в 2003 году постановлением администрации Волгоградской области в муниципальную собственность был передан объект незавершенного строительства – «Дом культуры на 500 мест». В ходе проведенной проверки было установлено, что в 2003 году постановлением администрации Волгоградской области в муниципальную собственность был передан объект незавершенного строительства – «Дом культуры на 500 мест».

А в 2005 году депутаты Дубовской районной думы дали добро на приватизацию указанного объекта в форме открытого конкурса с инвестиционным вложением свыше 1 млн. рублей. При этом в указанных документах земельный участок не фигурировал, однако в протоколе заседания комиссии по проведению торгов от 05.07.2005 участок был реализован вместе с объектом незавершенного строительства обществу с ограниченной ответственностью «Возрождение». А в 2005 году депутаты Дубовской районной думы дали добро на приватизацию указанного объекта в форме открытого конкурса с инвестиционным вложением свыше 1 млн. рублей. При этом в указанных документах земельный участок не фигурировал, однако в протоколе заседания комиссии по проведению торгов от 05.07.2005 участок был реализован вместе с объектом незавершенного строительства обществу с ограниченной ответственностью «Возрождение».

Но новый собственник не выполнил свои обязательства по достройке дома культуры. На что, впрочем, чиновники закрыли глаза и, не расторгнув договор, не приняли меры по возврату земельного участка. Владелец же воспользовался отсутствием реагирования со стороны властей и в 2020 году продал часть территории площадью 2000 кв.м. за 1,5 миллиона рублей. Но новый собственник не выполнил свои обязательства по достройке дома культуры. На что, впрочем, чиновники закрыли глаза и, не расторгнув договор, не приняли меры по возврату земельного участка. Владелец же воспользовался отсутствием реагирования со стороны властей и в 2020 году продал часть территории площадью 2000 кв.м. за 1,5 миллиона рублей.

Фактически спорный земельный участок является частью Центрального парка Дубовки и относится к территории земель общего пользования. Закон запрещает отчуждение земель общего пользования. В связи с этим прокуратура Дубовского района обратилась с иском в суд с требованием возвращения участка в муниципальную собственность. Фактически спорный земельный участок является частью Центрального парка Дубовки и относится к территории земель общего пользования. Закон запрещает отчуждение земель общего пользования. В связи с этим прокуратура Дубовского района обратилась с иском в суд с требованием возвращения участка в муниципальную собственность.

Хотя Дубовский районный суд отказал в иске надзорного органа, прокуратура оспорила его в апелляционном порядке. В итоге Волгоградский облсуд отменил решение Дубовского районного суда и удовлетворил исковые требования прокурора, возвратив в муниципальную собственность 5 тыс.кв м в муниципальную собственность. Судебный акт вступил в законную силу, его исполнение взято прокуратурой на контроль, пояснила Оксана Черединина. Хотя Дубовский районный суд отказал в иске надзорного органа, прокуратура оспорила его в апелляционном порядке. В итоге Волгоградский облсуд отменил решение Дубовского районного суда и удовлетворил исковые требования прокурора, возвратив в муниципальную собственность 5 тыс.кв м в муниципальную собственность. Судебный акт вступил в законную силу, его исполнение взято прокуратурой на контроль, пояснила Оксана Черединина.

Фото прокуратуры Волгоградской области





Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»