«У него и брат на СВО»: в Волгоградской области простились с погибшим артиллеристом-контрактником

В Волгоградской области накануне проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации жителя Котельниковского района. Как стало известно V102.RU от жителей хутора, сержант Сергей Кнор служил по контракту.

— Наш земляк погиб 6 августа 2023 года при выполнении боевых задач в ходе СВО. Проститься с военнослужащим пришли близкие ему люди, друзья и все неравнодушные жители, — рассказали информагентству в администрации района.

Известно, что Сергей Кнор в зоне боевых действий был артиллеристом. Погиб в ДНР, похоронен в хуторе Поперечном. В сентябре ему исполнилось бы 37 лет.

— Они сюда к нам лет 20 назад приехали. Он вырос здесь. У него отец умер, остались только мать, сестра и братья. Жены у него не было, — рассказали хуторяне. — А брат сейчас на фронте. Его отпустили, чтобы приехал на похороны Сережи.

Фото и коллаж: администрация Котельниковского района, Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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