Общество

Стали известны подробности гибели в приграничье СВО волгоградского добровольца

Общество 11.08.2023 21:40
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11.08.2023 21:40


Стали известны подробности гибели 35-летнего рядового из Камышинского района Волгоградской области Александра Бочкарёва. Как рассказала V102.RU родственница военнослужащего, наш земляк ушел на фронт добровольцем. 

— Саша когда-то давно в 18 лет отслужил срочную в Москве. Потом вернулся домой, работал, завел семью. Какое-то время трудился в столице в строительной сфере. Девять лет назад поженился, трое детей. Самому старшему ребенку восемь лет, — рассказала сестра бойца. — Всего месяц назад он ушел на СВО добровольцем, подписал контракт. Его отправили в один из учебных центров, как я поняла. Вскоре перебросили в один из приграничных с фронтом регионов, где он погиб. На группу военных было совершено нападение. Завели уголовное дело. Это все, что нам рассказали. 

Напомним, что уроженец села Барановка Александр Бочкарёв погиб 4 августа. Через пять дней военного похоронили в Петрунинском сельском поселении. 

Фото и коллаж: архив семьи, Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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