



В Волгоградской области еще одна организация внесена в Реестра недобросовестных поставщиков. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе Арбитражного суда, ООО «Крепость», заключившее госконтракт на ремонт фасада дома ребенка в городе Калаче-на-Дону, не смогло оспорить решения волгоградского управления ФАС России.

Как следует из материалов дела, между ГКУ «Волгоградский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» (ГКУЗ «ВОСДР») и ООО «Крепость» в марте был заключен госконтракт на сумму 1 690 569 рублей. За эти деньги подрядчик обязался капитально отремонтировать фасад ГКУЗ «ВОСДР» филиал № 2 на улице Маяковского в Калаче-на-Дону. Однако ООО «Крепость» не исполнило надлежащим образом обязательства по ремонту здания и не устранило недостатки, допущенные при ремонте. Госучреждение в одностороннем порядке в связи с этим расторгло госконтракт.

– Управлением Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области 26 октября 2022 года было принято решение, в соответствии с которым сведения об ООО «Крепость» были включены в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года, – сообщили информагентству в пресс-службе Арбитража. – Не согласившись с таким решением, компания обжаловала его в судебном порядке, пояснив, что завершить работы по контракту не удалось в силу объективных причин, а нарушение сроков исполнения контракта не может являться основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков. На момент расторжения контракта с подрядчиком объем фактически выполненных работ составлял около 80 %, а выявленные недостатки являлись несущественными и легкоустранимыми.

Решением Арбитражного суда Волгоградской области 24 марта 2023 года ООО «Крепость» было отказано в удовлетворении заявленных требований, уточнили в суде. Однако, организация обратилась в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой. Вышестоящая инстанции признала решение арбитражного суда законным и обоснованным, указав, что исполнение указанного контракта имеет важное социальное значение.

– Принимая решение об участии в процедуре проведения электронного аукциона и подавая заявку, ООО «Крепость» несло риск наступления неблагоприятных для себя последствий, – считают в Арбитражном суде Волгоградской области. – Общество как субъект предпринимательской деятельности, должно было проанализировать свои возможности и имеющиеся ресурсы, с целью недопущения нарушений требований Закона о контрактной системе и условий контракта. Решение вступило в законную силу.

Добавим, что в том же 2022 году ООО «Крепость», зарегистрированное в городе Жирновске Волгоградской области, заключило еще два госконтракта. Первый, на сумму без малого 3 млн рублей, – на замену сантехники в политехническом лицее в Ртищево Саратовской области. Второй - на ремонт кровли в детском саду «Тополек» в Жирновске на сумму чуть более миллиона рублей. Обязательства по этим двум контрактам организация успешно выполнила.