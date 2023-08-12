



Несчастный случай произошел сегодня, 12 августа, в Волгограде на байк-шоу. Как сообщает корреспондент V102.RU, на голову одной из зрительниц, которая пришла на представление с супругом и двумя детьми, упал неуправляемый дрон. Женщина получила травму, медицинскую помощь ей оказали в дежурившей на месте проведения мероприятия скорой помощи и госпитализировали. Несчастный случай произошел сегодня, 12 августа, в Волгограде на байк-шоу. Как сообщает корреспондент V102.RU, на голову одной из зрительниц, которая пришла на представление с супругом и двумя детьми, упал неуправляемый дрон. Женщина получила травму, медицинскую помощь ей оказали в дежурившей на месте проведения мероприятия скорой помощи и госпитализировали.

По информации нескольких источников, организаторы предупреждали накануне о возможных инцидентах в воздушном пространстве над площадкой проведения шоу.- Вероятнее всего, инцидент произошел совсем не по вине пилота, - сообщил информагентству источник в правоохранительных органах. - Перед шоу была строгая аккредитация. Организаторы предупреждали, в том числе, и о том, что могут устранять любые помехи при проведении и съемке мероприятия.