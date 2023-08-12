Происшествия 12.08.2023 21:12
0
12.08.2023 21:12
Несчастный случай произошел сегодня, 12 августа, в Волгограде на байк-шоу. Как сообщает корреспондент V102.RU, на голову одной из зрительниц, которая пришла на представление с супругом и двумя детьми, упал неуправляемый дрон. Женщина получила травму, медицинскую помощь ей оказали в дежурившей на месте проведения мероприятия скорой помощи и госпитализировали.По информации нескольких источников, организаторы предупреждали накануне о возможных инцидентах в воздушном пространстве над площадкой проведения шоу. - Вероятнее всего, инцидент произошел совсем не по вине пилота, - сообщил информагентству источник в правоохранительных органах. - Перед шоу была строгая аккредитация. Организаторы предупреждали, в том числе, и о том, что могут устранять любые помехи при проведении и съемке мероприятия.
В центр острых отравлений в Волгограде госпитализировали девочку после укуса гадюки12.08.2023 20:52
Происшествия 12.08.2023 20:52
В Кировском районе Волгограда вспыхнул ледовый каток12.08.2023 18:46
Происшествия 12.08.2023 18:46
В Волгоградской области Daewoo влетел под КАМАЗ: трое в больнице12.08.2023 11:25
Происшествия 12.08.2023 11:25
Стали известны обстоятельства ДТП с Toyota-перевертышем в центре Волгограда12.08.2023 10:57
Происшествия 12.08.2023 10:57
В Волгограде водитель сбил коляску с младенцем и скрылся12.08.2023 10:20
Происшествия 12.08.2023 10:20
В Камышине хватились пропавшего месяц назад пенсионера с бадиком12.08.2023 08:24
Происшествия 12.08.2023 08:24
ГУ МВД: в ДТП с Toyota-перевертышем в центре Волгограда пострадал один человек11.08.2023 18:51
Происшествия 11.08.2023 18:51
Из-за ДТП в центре Волгограда остановилось движение троллейбусов №№ 8К и 911.08.2023 18:23
Происшествия 11.08.2023 18:23
«Троллейбусы высаживают пассажиров»: в Волгограде на пл. Ленина Toyota перевернулась на крышу11.08.2023 17:46
Происшествия 11.08.2023 17:46
В Волгограде оперативниками задержан мужчина, нападавший на прохожих с ножом11.08.2023 15:19
Происшествия 11.08.2023 15:19
За 20 дней до сдачи: в мэрии Волгограда рассказали, как продвигается реконструкция линии СТ11.08.2023 14:46
Происшествия 11.08.2023 14:46
В аэропорту Волгограда у пассажирки конфисковали тысячу маникюрных пилочек11.08.2023 10:06
Происшествия 11.08.2023 10:06
Опубликовано видео с места жуткого ДТП с КАМАЗом и мотоциклом в Волгограде10.08.2023 12:13
Происшествия 10.08.2023 12:13
Под Волгоградом погиб водитель опрокинувшейся «девятки», трое в больнице10.08.2023 11:40
Происшествия 10.08.2023 11:40
В Волгограде задержали водителя КАМАЗа, раздавившего двух человек на мотоцикле10.08.2023 10:42
Происшествия 10.08.2023 10:42