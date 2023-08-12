Общество

Волгоградские врачи рассказали о состоянии младенца из сбитой машиной коляски

Общество 12.08.2023 12:25
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12.08.2023 12:25


Младенец, который пострадал после наезда автомобиля на коляску, обследован врачами и направлен на амбулаторное лечение. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, вызов к девочке в возрасте 56 дней поступил с домашнего адреса. Со слов родственников, коляску с малышкой сбила машина. Ребенка сначала отвезли в больницу №7, где состояние малышки оценили врачи.
Напомним, как сообщало V102.RU, инцидент произошел 11 fduecnf на ул. Рокоссовского в Волгограде. Напротив дома №62 неустановленный автомобиль наехал на 28-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода с коляской. Водитель скрылся с места происшествия. Подразделениями госавтоинспекции ведется его розыск.


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