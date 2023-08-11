Экономика

Фальшивые доллары и евро исчезли из Волгоградской области

Экономика 11.08.2023 20:11
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11.08.2023 20:11


В Волгоградской области с начала года не выявлено ни одной поддельной иностранной купюры. Уменьшилось и количество поддельных рублей. Об этом V102.RU сообщили в Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России.
В прошлом году в регионе с января по июнь были обнаружены 14 поддельных денежных знаков США: одна фальшивая банкнота в 50 долларов, остальные - по 100 долларов. В текущем году эксперты фальшивых долларов и евро в Волгоградской области не выявляли.
На 29% по сравнению с прошлым годом снизилось число поддельных российских купюр различного достоинства.
- В первом полугодии 2023 года в банковской системе региона было выявлено и передано правоохранительным органам 98 банкнот с признаками подделки и одна пятирублевая монета, - рассказали в Отделении.
Чаще всего встречаются фальшивые 5-тысячные купюры. Их выявили 63 штуки. Также обнаружены четыре поддельные банкноты номиналом 2 тысячи рублей, 30 тысячерублевых поддельных банкнот и одну купюру номиналом 500 рублей. 
Фото из архива ИА «Высота 102»

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