Фальшивые доллары и евро исчезли из Волгоградской области





В Волгоградской области с начала года не выявлено ни одной поддельной иностранной купюры. Уменьшилось и количество поддельных рублей. Об этом V102.RU сообщили в Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России.

В прошлом году в регионе с января по июнь были обнаружены 14 поддельных денежных знаков США: одна фальшивая банкнота в 50 долларов, остальные - по 100 долларов. В текущем году эксперты фальшивых долларов и евро в Волгоградской области не выявляли.

На 29% по сравнению с прошлым годом снизилось число поддельных российских купюр различного достоинства.

- В первом полугодии 2023 года в банковской системе региона было выявлено и передано правоохранительным органам 98 банкнот с признаками подделки и одна пятирублевая монета, - рассказали в Отделении.

Чаще всего встречаются фальшивые 5-тысячные купюры. Их выявили 63 штуки. Также обнаружены четыре поддельные банкноты номиналом 2 тысячи рублей, 30 тысячерублевых поддельных банкнот и одну купюру номиналом 500 рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»