



В Волгограде завершилось заседание Градостроительного совета во главе с губернатором Андреем Бочаровым. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня мероприятие прошло в штатном режиме без неожиданных поездок и выволочек. Эксперты, ведущие застройщики региона представили предложения по развитию логистической сферы, технопарков, создания инфраструктуры для новых жилых комплексов. По итогам заседания Андрей Бочаров озвучил восемь направлений, по которым предстоит работа в среднесрочном периоде.

– Региональный строительный комплекс даже в этих непростых условиях продолжает свое устойчивое развитие с хорошей динамикой. Рост есть по темпам и объемам жилищного строительства, по строительству инфраструктурных, дорожных, транспортных, производственных, социальных, коммерческих и других объектов. И в целом единый интегральный отраслевой показатель «объем работ в строительстве» за 6 месяцев текущего года составил 55,5 млрд рублей с приростом на 77% относительно первого полугодия даже достаточно удачного для строительной отрасли 2022 года, — подчеркнул на заседании Андрей Бочаров.

Положительно оценил глава региона темпы строительства Обхода Волгограда, новой трассы в Волго-Ахтубинской пойме, центра компетенций специальных и нержавеющих марок стали, объектов химического и нефтехимического комплексов, а также СПГ-комплекса в Быковском районе. Также было отмечено, что Волгоградская область приступает к работе по модернизации ЖКХ, которая рассчитана на ближайшие 10 лет.

– Именно строительная отрасль, являясь крупным мультипликатором для экономики, всегда создает синергетический эффект, обеспечивая загрузку целого ряда смежных отраслей, формируя условия для дальнейшего социально-экономического развития территорий, — подчеркнул губернатор.

Особое внимание Андрей Бочаров уделил достижению ранее обозначенных ориентиров: регион к 2034 году должен обеспечить долю отрасли в ВРП на уровне не ниже 6%, при этом в 2,5 раза — до 250 млрд рублей — увеличить годовые объемы; обеспечить общий накопленный объем инвестиций на уровне не менее 250 млрд рублей, создать 3650 новых рабочих мест.

На текущий и среднесрочный период Андреем Бочаровым поставлены следующие задачи:

сохранить достигнутые темпы строительства и в 3-летний период построить в регионе не менее 2,5 млн кв. м жилья, расширить возможности использования федеральных и региональных механизмов господдержки;

обеспечить продолжение текущей программы расселения граждан из аварийного жилья в установленные сроки, чтобы уже в 2025-2026 гг. приступить к реализации третьего этапа программы – расселению аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2022 года;

до конца 2023 года полностью решить проблему обманутых дольщиков;

главам муниципальных образований и профильному комитету держать на личном контроле возведение инфраструктурных и социально значимых объектов;

укреплять кооперационные связи между региональными стройпредприятиями и компаниями по производству стройматериалов и оборудования. Особое внимание обратить на создание современных производств по выпуску широкого ассортимента стройматериалов;

продолжить работу по восстановлению социально значимых объектов подшефного Станично-Луганского района ЛНР;

участвовать в реализации межгосударственного транспортно-логистического коридора «Север – Юг», это позволит Волгоградской области серьезно укрепить позиции в межрегиональном и межгосударственном сотрудничестве, стимулировать развитие логистических коридоров и комплексов, создаст новые возможности по строительству инфраструктуры;

обеспечить реализацию масштабной десятилетней программы развития Волгограда.

Отметим, что заседание Градостроительного совета проходило в новой школе №123, которая накануне была введена в эксплуатацию. В преддверии профессионального праздника Андрей Бочаров поздравил присутствующих, а в их лице все коллективы строительных компаний и предприятий стройиндустрии, пожелав им здоровья, выдержки, успехов и терпения.