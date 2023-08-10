Мусор вывозят самосвалами: из руин кинотеатра «Юбилейный» в Волгограде сделают центр культуры и досуга
Общество 10.08.2023 14:39
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10.08.2023 14:39
В Волгограде новый собственник разрушенного кинотеатра «Юбилейный» приступил к подготовительным работам перед восстановлением этого объекта культурного наследия регионального значения, передает V102.RU.
Напомним, что в июне текущего года владельцем «Юбилейного» стал бизнесмен из Чечни Ибрагим Магомедович Джабраилов, который приобрел этот объект на аукционе за 13 миллионов 970 тысяч рублей. В настоящее время руины кинотеатра и прилегающую территорию обнесли забором, за которым кипит работа.
Представитель инвестора Аслан Бийсултанов сегодня, 10 августа, рассказал журналистам, что сейчас происходит на объекте и что будет на месте «Юбилейного».
– Облик здания в любом случае сохранится в первозданном виде. Здесь будет культурно-досуговый центр - такое место для жителей Красноармейского, где они, как в былые времена, будут собираться с друзьями, с семьей, чтобы сходить в кино, провести время, покушать, купить все необходимое для дома, – сообщил Бийсултанов.
Прилегающую территорию благоустроят. Здесь появятся фонтан, лавочки, прогулочная зона, а также парковочные места. Никаких пристроек к зданию и новых построек около «Юбилейного» не будет – этого не позволяет статус объекта культурного наследия.
Планы у инвестора большие, но пока рабочие с территории разрушенного кинотеатра в буквальном смысле выгребают бытовой мусор, который годами сюда сваливали с близлежащего рынка.
По словам Бийсултанова, рабочие уже вывезли больше 40 самосвалов бытового мусора, но это еще не предел, так как уборка не закончена.
– К строительному мусору мы еще даже не притрагивались, он в кинозале - это результаты обрушения кровли. Пока не можем туда заехать с техникой, так как ждем результата экспертизы несущих конструкций. Не можем зайти туда в целях безопасности, – пояснил ситуацию представитель инвестора.
В целом процесс по восстановлению «Юбилейного» будет не быстрым, так как собственник объекта культурного наследия ограничен еще и действующим законодательством. Поэтому предполагаемые сроки работ и их стоимость представитель инвестора пока называть не стал.
Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»
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