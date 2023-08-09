«Они все на яме»: жители юга Волгограда спеклись на солнце в ожидании автобуса №2





Проблемы с общественным транспортом, а точнее, с его отсутствием, сполна ощутили на себе жители Кировского района Волгограда. Как рассказали V102.RU горожане, накануне десятки волгоградцев не могли дождаться автобуса №2 на остановке «7-ая площадка». Проблемы с общественным транспортом, а точнее, с его отсутствием, сполна ощутили на себе жители Кировского района Волгограда. Как рассказали V102.RU горожане, накануне десятки волгоградцев не могли дождаться автобуса №2 на остановке «7-ая площадка».

- Первый автобус должен был прийти в 5-10 ч., на нем я всегда езжу на работу, - вспоминает свои злоключения жительница Кировского района Марина. – Но «двойка» в это время не пришла, как, впрочем, и в последующие полтора часа. Я смогла уехать только в 6-45! - Первый автобус должен был прийти в 5-10 ч., на нем я всегда езжу на работу, - вспоминает свои злоключения жительница Кировского района Марина. – Но «двойка» в это время не пришла, как, впрочем, и в последующие полтора часа. Я смогла уехать только в 6-45!

За все это время мимо остановки пролетел всего лишь один автобус №77. За все это время мимо остановки пролетел всего лишь один автобус №77.

- Когда чиновники «убивали» маршрутки, они нам обещали, что их заменят комфортные муниципальные автобусы, которые будут ходить чуть ли не через пять минут, - возмущается Марина. – В итоге с «7-ой площадки» в сторону центра можно уехать лишь на двух автобусах - №№2 и 77, и на одной маршрутке – 70а. Маршрутки проезжали мимо нас полностью «укомплектованные». А автобусов дождаться утром почти невозможно! При этом нам даже укрыться в ожидании автобусов негде – кто-то стащил остановку на металл, и теперь мы стоим на палящем солнце! - Когда чиновники «убивали» маршрутки, они нам обещали, что их заменят комфортные муниципальные автобусы, которые будут ходить чуть ли не через пять минут, - возмущается Марина. – В итоге с «7-ой площадки» в сторону центра можно уехать лишь на двух автобусах - №№2 и 77, и на одной маршрутке – 70а. Маршрутки проезжали мимо нас полностью «укомплектованные». А автобусов дождаться утром почти невозможно! При этом нам даже укрыться в ожидании автобусов негде – кто-то стащил остановку на металл, и теперь мы стоим на палящем солнце!

По словам волгоградки, десятки пассажиров, которые пришли на остановку, вынуждены были добираться, кто на чем. По словам волгоградки, десятки пассажиров, которые пришли на остановку, вынуждены были добираться, кто на чем.

- Кто-то уехал на перекладных, кто-то вызывал такси, но у меня денег на такси нет, - констатирует женщина. – Поэтому пришлось дождаться автобуса, в который удалось влезть самым физически крепким, сумевшим протиснуться в толпу плотно стоявших в салоне пассажиров. Люди ехали, обливаясь своим и чужим потом. В итоге на работу я безнадежно опоздала. Еще пару таких ситуаций, и меня просто уволят! - Кто-то уехал на перекладных, кто-то вызывал такси, но у меня денег на такси нет, - констатирует женщина. – Поэтому пришлось дождаться автобуса, в который удалось влезть самым физически крепким, сумевшим протиснуться в толпу плотно стоявших в салоне пассажиров. Люди ехали, обливаясь своим и чужим потом. В итоге на работу я безнадежно опоздала. Еще пару таких ситуаций, и меня просто уволят!

Как утверждает Марина, на претензии пассажиров – «где автобусы?» - кондуктор заявила, что все они – «на яме». Как утверждает Марина, на претензии пассажиров – «где автобусы?» - кондуктор заявила, что все они – «на яме».

- Она нам так и сказала – вы, что, не видите, какая погода? Автобусы закипают и становятся на ремонт, - говорит волгоградка. – А мы, значит, должны войти в положение? Если у вас «кипят» автобусы, снова возвращайте маршрутки. - Она нам так и сказала – вы, что, не видите, какая погода? Автобусы закипают и становятся на ремонт, - говорит волгоградка. – А мы, значит, должны войти в положение? Если у вас «кипят» автобусы, снова возвращайте маршрутки.

В администрации Волгограда в ответе на редакционный запрос факт сбоя в графике автобусов подтвердили. В администрации Волгограда в ответе на редакционный запрос факт сбоя в графике автобусов подтвердили.

- 8 августа перед выходом на линию нескольким автобусам, обслуживающим направления №2 и №77, потребовался внеплановый ремонт из-за чего произошло нарушение установленного расписания. В связи с этим на линию были выведены резервные машины. Отставание в графике было ликвидировано в течение нескольких часов, - пояснили в мэрии. - 8 августа перед выходом на линию нескольким автобусам, обслуживающим направления №2 и №77, потребовался внеплановый ремонт из-за чего произошло нарушение установленного расписания. В связи с этим на линию были выведены резервные машины. Отставание в графике было ликвидировано в течение нескольких часов, - пояснили в мэрии. В администрации добавили, что комплексно решить данную проблему можно с помощью обновления подвижного состава, так как в последний раз автобусный парк МУП ВПАТП №7 пополнялся новой техникой в 2015-2017 годах. В администрации добавили, что комплексно решить данную проблему можно с помощью обновления подвижного состава, так как в последний раз автобусный парк МУП ВПАТП №7 пополнялся новой техникой в 2015-2017 годах. За это время техника практически выработала свой ресурс, особенно в условиях непростого волгоградского климата. Вслед за стартовавшей в прошлом году модернизацией электротранспорта муниципалитет проводит работу и по обновлению подвижного состава «ВПАТП-7» - уже заключен контракт на поставку 60 единиц автобусов большого класса вместимости, - цитата из ответа. За это время техника практически выработала свой ресурс, особенно в условиях непростого волгоградского климата. Вслед за стартовавшей в прошлом году модернизацией электротранспорта муниципалитет проводит работу и по обновлению подвижного состава «ВПАТП-7» - уже заключен контракт на поставку 60 единиц автобусов большого класса вместимости, - цитата из ответа. - В целом же городом при поддержке различных уровней бюджета закуплены 56 новых троллейбусов с возможностью автономного хода, которые уже курсируют на маршрутах №8а и №10а, заключены контракты на поставку еще 56 единиц аналогичных машин. До конца года ожидается поступление 20 электробусов. Вся техника оборудована системами кондиционирования воздуха. Таким образом, только за последние два года муниципалитет приобретет 192 единицы современного и комфортабельного общественного транспорта, - обнадежили в администрации города. - В целом же городом при поддержке различных уровней бюджета закуплены 56 новых троллейбусов с возможностью автономного хода, которые уже курсируют на маршрутах №8а и №10а, заключены контракты на поставку еще 56 единиц аналогичных машин. До конца года ожидается поступление 20 электробусов. Вся техника оборудована системами кондиционирования воздуха. Таким образом, только за последние два года муниципалитет приобретет 192 единицы современного и комфортабельного общественного транспорта, - обнадежили в администрации города.



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