Общество

«Чего вы там не чешетесь?»: на севере Волгограда разгневанная толпа дачников требует автобус №109

Общество 08.08.2023 11:04
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08.08.2023 11:04


В Тракторозаводском районе Волгограда толпа дачников с самого утра не может дождаться автобуса №109, который следует до СНТ «Приморье». Как рассказали V102.RU волгоградцы, сегодня, 8 августа, сбои в расписании дачного автобуса начались с самого утра. 

– Автобус, который должен был прийти в 8-30 ч., так и не появился. Мы стали ждать следующий – в 9.30. Но и он не пришел! Следующий по расписанию рейс был в 9-50 ч. Прибыл автобус маленькой вместимости вместо больших, которые ходят по этому маршруту. Втиснуться удалось лишь счастливчикам. Но большинство людей остались на улице под палящим солнцем! Это просто измывательство над нами! Здесь в основном пожилые люди стоят, есть родители с маленькими детьми! И мы даже не знаем, уедем ли мы сегодня на дачи!

По словам волгоградцев, такие ситуации на конечной автобуса №109 возникают нередко. Но сегодня, как утверждают горожане, положение совсем критическое. 

– Посмотрите, очередь растянулась аж до ворот тракторного, Мы звонили в ПАТП №2, которое обслуживает маршрут №109, нам сказали, что ничего не могут сделать, потому что вышли всего два автобуса. Но нам-то что с этого? Никакой информации об отмене рейсов до нас не донесли, объявлений на остановке нет. На что рассчитывают в ПАТП №2? Что мы здесь все попадаем после теплового удара и вместо дач нас отвезут в больницу? – негодуют люди. 


– Чего вы там не чешетесь? Решайте вопрос, но автобусы нам дайте! Что нам, Путину, что ли, писать? – высказывались возмущенные волгоградцы. 

Между тем, ПАТП№2 является филиалом ГУП «Волгоградавтотранс». Редакция направила запрос в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. 

Фото, видео: читатели ИА «Высота 102»

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