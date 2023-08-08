В Тракторозаводском районе Волгограда толпа дачников с самого утра не может дождаться автобуса №109, который следует до СНТ «Приморье». Как рассказали V102.RU волгоградцы, сегодня, 8 августа, сбои в расписании дачного автобуса начались с самого утра.

– Автобус, который должен был прийти в 8-30 ч., так и не появился. Мы стали ждать следующий – в 9.30. Но и он не пришел! Следующий по расписанию рейс был в 9-50 ч. Прибыл автобус маленькой вместимости вместо больших, которые ходят по этому маршруту. Втиснуться удалось лишь счастливчикам. Но большинство людей остались на улице под палящим солнцем! Это просто измывательство над нами! Здесь в основном пожилые люди стоят, есть родители с маленькими детьми! И мы даже не знаем, уедем ли мы сегодня на дачи!

По словам волгоградцев, такие ситуации на конечной автобуса №109 возникают нередко. Но сегодня, как утверждают горожане, положение совсем критическое.

– Посмотрите, очередь растянулась аж до ворот тракторного, Мы звонили в ПАТП №2, которое обслуживает маршрут №109, нам сказали, что ничего не могут сделать, потому что вышли всего два автобуса. Но нам-то что с этого? Никакой информации об отмене рейсов до нас не донесли, объявлений на остановке нет. На что рассчитывают в ПАТП №2? Что мы здесь все попадаем после теплового удара и вместо дач нас отвезут в больницу? – негодуют люди.





– Чего вы там не чешетесь? Решайте вопрос, но автобусы нам дайте! Что нам, Путину, что ли, писать? – высказывались возмущенные волгоградцы.

Между тем, ПАТП№2 является филиалом ГУП «Волгоградавтотранс». Редакция направила запрос в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.