Общество

«Похоже на издевательство»: волгоградцы 1,5 часа простояли на адской жаре в ожидании автобуса

Общество 07.08.2023 18:30
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07.08.2023 18:30


Больше часа на невыносимой жаре провели волгоградцы в ожидании автобуса 21-го маршрута, без альтернативы уехать на другом виде транспорта. Как сообщили ИА «Высота 102» жители, это произошло накануне днем на остановке у железнодорожного вокзала, где находятся конечная остановка у многих автобусных маршрутов.

– На остановку мы подошли в районе 12 дня. Под мостом стояло много автобусов и ничего, как говорится, не предвещало беды. Встали под тень от стеклянной остановки, потому что внутри нее находиться было невыносимо. Через минут 15 появился 21-й автобус, но он прошел пустой мимо нас и уехал в дальние дали. Через какое-то время ситуация повторилась со вторым автобусом, – рассказывают волгоградцы.

По их словам, уехать с остановки на другом транспорте они не могли, так как автобус №21 – единственный, который идет в их сторону. Идти на Первую продольную, чтобы сесть на троллейбус, у людей, по их словам, из-за 40-градусной жары уже не было сил.


– Это было похоже на издевательство, – возмущаются волгоградцы. – Нужный тебе автобус подъезжает на кольцо, ты видишь, что он стоит, потом он трогается и... проходит мимо, не останавливаясь! При этом автобусы №2, №6 и другие продолжают забирать пассажиров по расписанию. Что это было, кто нам ответит? Это такое наплевательское отношение к людям или неграмотно составленный график движения? Также странно, что на остановке у железнодорожного вокзала нет электронного табло, чтобы там высвечивался интервал движения автобусов.

Уехать волгоградцам удалось только на третьем автобусе – спустя полтора часа пребывания на остановке.

В администрации Волгограда со ссылкой на ООО «Волгоградский автобусный парк» в ответ на запрос «Высоты 102» сообщили, что автобусы 6 августа работали в штатном формате. 

– По информации транспортного предприятия, 6 августа в указанный в запросе период все рейсы по маршруту №21 осуществлялись согласно действующему расписанию. Так, от конечной станции «Ж/д вокзал» автобусы отправились на линию в 12.18, 12.19, 13.05, 13.14, 13.22 и 13.36. По информации предприятия, сходов подвижного состава зафиксировано не было, – прокомментировали в мэрии.

В администрации добавили, что профильные службы, тем не менее, в ближайшее время проведут дополнительную проверку по изложенной в запросе информационного агентства информации.

Фото: читатели ИА «Высота 102»


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