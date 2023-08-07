«Похоже на издевательство»: волгоградцы 1,5 часа простояли на адской жаре в ожидании автобуса

Больше часа на невыносимой жаре провели волгоградцы в ожидании автобуса 21-го маршрута, без альтернативы уехать на другом виде транспорта. Как сообщили ИА «Высота 102» жители, это произошло накануне днем на остановке у железнодорожного вокзала, где находятся конечная остановка у многих автобусных маршрутов.

– На остановку мы подошли в районе 12 дня. Под мостом стояло много автобусов и ничего, как говорится, не предвещало беды. Встали под тень от стеклянной остановки, потому что внутри нее находиться было невыносимо. Через минут 15 появился 21-й автобус, но он прошел пустой мимо нас и уехал в дальние дали. Через какое-то время ситуация повторилась со вторым автобусом, – рассказывают волгоградцы.

По их словам, уехать с остановки на другом транспорте они не могли, так как автобус №21 – единственный, который идет в их сторону. Идти на Первую продольную, чтобы сесть на троллейбус, у людей, по их словам, из-за 40-градусной жары уже не было сил.





– Это было похоже на издевательство, – возмущаются волгоградцы. – Нужный тебе автобус подъезжает на кольцо, ты видишь, что он стоит, потом он трогается и... проходит мимо, не останавливаясь! При этом автобусы №2, №6 и другие продолжают забирать пассажиров по расписанию. Что это было, кто нам ответит? Это такое наплевательское отношение к людям или неграмотно составленный график движения? Также странно, что на остановке у железнодорожного вокзала нет электронного табло, чтобы там высвечивался интервал движения автобусов.

Уехать волгоградцам удалось только на третьем автобусе – спустя полтора часа пребывания на остановке.