«Нашли замену»: в Волгограде наладили движение автобуса №109 из-за разгневанных дачников

Общество 08.08.2023 16:49
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08.08.2023 16:49
В Волгограде наладили движение автобуса №109 до СНТ «Приморье», из-за сбоев в графике которого десятки горожан не могли сегодня утром уехать на свои дачи. Как сообщили V102.RU в ГУП «Волгоградавтотранс», действительно, сегодня, 8 августа, утром на маршруте курсировали только два автобуса.
– Один не вышел на линию из-за заболевшего водителя. Сейчас движение с интервалом движения в 40 минут восстановлено. Завтра, 9 августа, на маршрут выйдут, как и положено, в дачные дни, 4 автобуса, так как удалось найти замену заболевшему водителю, – пояснили на автотранспортном предприятии.
Здесь также напомнили, что по маршруту №109 от Тракторозаводского района до СНТ «Приморье» курсируют 4 автобуса по средам, субботам и воскресеньям (по дачным дням). А по пятницам, вторникам и четвергам – 3 автобуса.
Напомним, V102.RU сообщало о том, что сегодня утром, 8 августа, десятки разгневанных дачников не могли дождаться автобуса №109. Люди жаловались, что вынуждены были простоять около двух часов часов из-за того, что два автобуса не пришли по расписанию. А еще один автобус не смог забрать всех желающих. Дачникам пришлось ждать, пока за утомленными палящим солнцем и разозленным отсутствием транспорта пассажирами не прислали другой сто девятый.
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