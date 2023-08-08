Общество

«Нашли замену»: в Волгограде наладили движение автобуса №109 из-за разгневанных дачников

Общество 08.08.2023 16:49
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08.08.2023 16:49


В Волгограде наладили движение автобуса №109 до СНТ «Приморье», из-за сбоев в графике которого десятки горожан не могли сегодня утром уехать на свои дачи. Как сообщили V102.RU в ГУП «Волгоградавтотранс», действительно, сегодня, 8 августа, утром на маршруте курсировали только два автобуса. 
– Один не вышел на линию из-за заболевшего водителя. Сейчас движение с интервалом движения в 40 минут восстановлено. Завтра, 9 августа, на маршрут выйдут, как и положено, в дачные дни, 4 автобуса, так как удалось найти замену заболевшему водителю, – пояснили на автотранспортном предприятии. 
Здесь также напомнили, что по маршруту №109 от Тракторозаводского района до СНТ «Приморье» курсируют 4 автобуса по средам, субботам и воскресеньям (по дачным дням). А по пятницам, вторникам и четвергам – 3 автобуса. 
Напомним, V102.RU сообщало о том, что сегодня утром, 8 августа,  десятки разгневанных дачников не могли дождаться автобуса №109. Люди жаловались, что вынуждены были простоять около двух часов часов из-за того, что два автобуса не пришли по расписанию. А еще один автобус не смог забрать всех желающих. Дачникам пришлось ждать, пока за утомленными палящим солнцем и разозленным отсутствием транспорта пассажирами не прислали другой сто девятый. 

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