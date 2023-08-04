В редакцию ИА «Высота 102» после публикации об открытии нового рынка «Национальный» вместо Тракторного стали поступать вопросы от читателей, на каком транспорте можно добраться до ул. Михайлова, 3. По информации администрации Волгограда, до рынка ходят два троллейбуса и маршрутное такси.

– До рынка, расположенного по адресу ул. Михайлова, 3 в Волгограде ходят троллейбусы №№9 и 8К, а также маршрутное такси №57К, – проинформировали в мэрии Волгограда.

Жители города Волжского могут доехать до рынка с пересадкой – маршрутными такси до остановки общественного транспорта «Институт», совершив там пересадку на указанные троллейбусы или маршрутку.

Напомним, конечная троллейбуса №8К – «Нижний поселок ВгТЗ», там же и конечная троллейбуса №9. Маршрутное такси №57К останавливается возле больницы №6, но проходит также мимо улицы Михайлова.

Торговый комплекс «Национальный» открылся на Нижнем Тракторном сегодня, 4 августа. Новые торговые ряды обживают торговцы, перебравшиеся с Тракторного рынка. После открытия на рынке побывал фотограф ИА «Высота 102» – смотрите фоторепортаж на нашем сайте.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»