Общество

Волгоградцам рассказали, на чем доехать до нового рынка на ул. Михайлова

Общество 04.08.2023 15:58
0
04.08.2023 15:58


В редакцию ИА «Высота 102» после публикации об открытии нового рынка «Национальный» вместо Тракторного стали поступать вопросы от читателей, на каком транспорте можно добраться до ул. Михайлова, 3. По информации администрации Волгограда, до рынка ходят два троллейбуса и маршрутное такси. 

– До рынка, расположенного по адресу ул. Михайлова, 3 в Волгограде ходят троллейбусы №№9 и 8К, а также маршрутное такси №57К, – проинформировали в мэрии Волгограда. 

Жители города Волжского могут доехать до рынка с пересадкой – маршрутными такси до остановки общественного транспорта «Институт», совершив там пересадку на указанные троллейбусы или маршрутку. 

Напомним, конечная троллейбуса №8К – «Нижний поселок ВгТЗ», там же и конечная троллейбуса №9. Маршрутное такси №57К останавливается возле больницы №6, но проходит также мимо улицы Михайлова. 

Торговый комплекс «Национальный» открылся на Нижнем Тракторном сегодня, 4 августа. Новые торговые ряды обживают торговцы, перебравшиеся с Тракторного рынка. После открытия на рынке побывал фотограф ИА «Высота 102» – смотрите фоторепортаж на нашем сайте. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.08.2023 18:14
Общество 04.08.2023 18:14
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2023 17:40
Общество 04.08.2023 17:40
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2023 17:36
Общество 04.08.2023 17:36
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2023 17:07
Общество 04.08.2023 17:07
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2023 16:16
Общество 04.08.2023 16:16
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2023 15:50
Общество 04.08.2023 15:50
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2023 14:04
Общество 04.08.2023 14:04
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2023 13:20
Общество 04.08.2023 13:20
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2023 10:44
Общество 04.08.2023 10:44
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2023 09:21
Общество 04.08.2023 09:21
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2023 09:13
Общество 04.08.2023 09:13
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2023 08:03
Общество 04.08.2023 08:03
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2023 07:15
Общество 04.08.2023 07:15
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2023 20:40
Общество 03.08.2023 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2023 19:20
Общество 03.08.2023 19:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:14
В Волгограде троллейбус №15А пустят до трамвайного кольца в ЖилгородкеСмотреть фотографии
17:40
Хирург навестит Крокодила? Подаренный байкером Волгограду фонтан выдавил из себя невозможноеСмотреть фотографии
17:36
Беженцам Донбасса в Волгограде добавят 56 млн рублей на обустройство бытаСмотреть фотографии
17:07
«Ушли на задание»: на Украине погиб 24-летний снайпер из Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:42
«ЭкоЦентр» ежедневно принимает по 1000 звонков от волгоградцевСмотреть фотографии
16:16
Волгоградец взыскал 1 миллион за изъятый приставами и разграбленный MercedesСмотреть фотографии
15:58
Волгоградцам рассказали, на чем доехать до нового рынка на ул. МихайловаСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде выделят 18 млн на ремонт дороги к военному городкуСмотреть фотографии
15:04
В Сочи отменили оправдательный приговор присяжных волгоградскому авторитету ЕвреюСмотреть фотографии
14:43
Депутаты Госдумы РФ пересядут с сентября на «Лады» и «Москвичи»Смотреть фотографии
14:04
Теперь «Национальный». В Волгограде открыли старый-новый рынок с китайцамиСмотреть фотографии
13:20
Из Волгограда бортом МЧС эвакуировали обгоревшего 16-летнего подростка: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:53
Задержанную УФСБ в Саратове сотрудницу «Волгоградавтодора» судят за коммерческий подкупСмотреть фотографии
11:23
Животное отгоняли машинами. В Волгоградской области бык в поле разорвал пожарногоСмотреть фотографии
11:14
На песках «Динамо» в Волгограде 6 августа определятся чемпионы по пляжному волейболуСмотреть фотографии
10:45
Под Волгоградом водитель «Лады» утонул в оросительном каналеСмотреть фотографии
10:44
Глухой мужчина со шрамом бесследно исчез в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:31
В Волгоградской области в лобовом ДТП с машиной из Липецка погибли четвероСмотреть фотографии
09:21
Андрей Бочаров проверил строительство новой школы-тысячника в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:13
В Волгоградской области похоронят участника СВО Ивана ФроловаСмотреть фотографии
09:01
Вице-губернатору Иванову доложили об успехах в волгоградском АПК на «Дне поля»Смотреть фотографии
08:33
В Волгограде перевернувшаяся фура парализовала движение автобусов №2 и 77Смотреть фотографии
08:03
Волгоградец отсудил у ветклиники 786 тысяч за смерть степной рыси от сепсисаСмотреть фотографии
07:15
Под Волгоградом нашли замену оскандалившемуся после доноса на учителя чиновникуСмотреть фотографии
21:27
Путин ввел ежемесячную выплату в 500 рублей жителям осажденного СталинградаСмотреть фотографии
20:40
Оставивший странное сообщение астраханец пропал в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:14
В Волгоградской области детское питание подорожало на 4% за неделюСмотреть фотографии
19:45
Стало известно, при каких обстоятельствах волгоградец обгорел на ж/д путяхСмотреть фотографии
19:20
Коллеги волгоградских депутатов без колебаний пересели на «Лады»Смотреть фотографии
18:37
В Волгоградской области простились с погибшим на Украине 46-летним добровольцемСмотреть фотографии
 