В Волгограде сегодня, 4 августа, на улице Михайлова справили новоселье торговцы с Тракторного рынка. Как сообщает ИА «Высота 102», теперь торговать ширпотребом от российских и дружественных зарубежных производителей будут под вывеской ТК «Национальный».

Фотограф ИА «Высота 102» побывал сегодня в новых торговых рядах после открытия. Очевидно, что они мало чем отличаются от тех, что десятилетиями располагались на пересечении улиц Ополченской, Могилевича и Шурухина. Единственное, что пока бросается в глаза, – практически полное отсутствие покупателей.





Напомним, на текущей неделе – 1 августа – в Волгограде сообщалось о выселении с Тракторного рынка сотен предпринимателей. Торговцы покидать насиженные места не хотели, однако под нажимом судебных приставов и бойцов Росгвардии все же были вынуждены вывезти с торговой площадки забитые до отказа клетчатые баулы. В администрации Волгограда факт выселения торговцев объясняли решением компании «Региональный торговый комплекс», которая и распоряжается площадями.

– По решению руководителей данной организации с 1 августа 2023 года торговая деятельность перенесена на новую обустроенную площадку – торговый комплекс рыночного типа, расположенный по адресу ул. Михайлова, 3а, – сообщали, в частности, в мэрии.





Несмотря на вывеску «Мы открылись» на входе в торговые ряды, здесь сегодня пока еще продолжаются работы. Очевидно, что к переселению места не успели до конца оборудовать, накрыть навесами, а где-то пока не смонтированы рольставни.









Тем не менее, десятки продавцов уже разложили товар и встречают первых покупателей.









Ранее сообщалось, что ООО «Региональный торговый комплекс» заблаговременно уведомил торговцев о предстоящем переселении. Значительная часть, уточняли в коммерческой организации, перезаключила договоры на новых условиях и перевезла товар на новое место за несколько дней до переезда. В итоге на новое место на улице Михайлова переехало абсолютное большинство торгующих.









По информации администрации Волгограда, общая площадь нового комплекса позволяет принять и новых предпринимателей – одновременно здесь могут работать более 400 торговцев. Что касается ассортимента, то он остается прежним – от мочалок до меховых шапок.

Напомним, что решение открыть рынок 4 августа накануне объясняли предстоящим началом учебного года. В преддверии 1 сентября, уверен собственник торговых площадей, за китайскими товарами на улицу Михайлова устремятся покупатели.





























Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»