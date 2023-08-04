В Урюпинском районе Волгоградской области накануне ночью в поле нашли растерзанное тело 61-летнего местного жителя. Как сообщил V102.RU собственный источник в экстренных службах, у погибшего оказались переломаны ребра, изуродовано лицо, были рваные раны на ногах, груди и плечах.

— Погибший вечером отправился переставлять электропастуха и пропал. Родственники стали бить тревогу, отправились на поиски. Тело нашли вчера в 23.00 в двух километрах от хутора Подсосенского в поле недалеко от дома, — рассказал информагентству старший следователь Урюпинского межрайонного следственного отдела Денис Богатырев. — На мужчину бросился бык. Поднял его на рога, возил по земле и загнал под дерево. Животное отогнали машинами. Пострадавшего попытались реанимировать, но это не принесло результатов. На место происшествия вызвали полицию и врачей. Организована процессуальная проверка.

Как удалось выяснить журналистам «Высоты 102», растерзанный животным мужчина работал в пожарной охране и держал небольшое хозяйство. Бык ранее уже проявлял агрессию к людям: завидев человека, он начинал быть копытом и кидался на ограду.

Напомним, что это уже не первое нападение на человека разъяренных животных. Жертвами быков становились жители Котовского, Жирновского, Городищенского и Рудянского районов.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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