



Иномарка снесла павильон остановочного пункта «Заря Волгограда», а потом врезалась в столб. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в Советском районе напротив строения №15/1 по ул. Электролесовской.

По предварительным данным, 56-летний водитель Suzuki Grand Vitara, который двигался по Электролесовской в сторону улицы Чебышева, не справился с управлением. К счастью, пешеходы не пострадали. Водителя с травмами госпитализировали в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



