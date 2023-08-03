Происшествия 03.08.2023 11:52
0
03.08.2023 11:52
Иномарка снесла павильон остановочного пункта «Заря Волгограда», а потом врезалась в столб. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в Советском районе напротив строения №15/1 по ул. Электролесовской.
По предварительным данным, 56-летний водитель Suzuki Grand Vitara, который двигался по Электролесовской в сторону улицы Чебышева, не справился с управлением. К счастью, пешеходы не пострадали. Водителя с травмами госпитализировали в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
В Волгограде 4-летний ребенок выпал из окна03.08.2023 15:33
Происшествия 03.08.2023 15:33
В Волгограде у ж/д путей с ожогами 80% тела нашли полуживого мужчину03.08.2023 15:21
Происшествия 03.08.2023 15:21
В Волгограде 31-летняя женщина с набором пиромана пыталась поджечь райвоенкомат03.08.2023 09:59
Происшествия 03.08.2023 09:59
В Волжском мужчина на остановке упал лицом вниз и умер03.08.2023 09:50
Происшествия 03.08.2023 09:50
Под Волгоградом 85-летний водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими02.08.2023 21:09
Происшествия 02.08.2023 21:09
В Волжском легковушка впечаталась в фонарный столб, есть пострадавшие02.08.2023 17:49
Происшествия 02.08.2023 17:49
Водолазы обнаружили на дне реки под Волгоградом тело 15-летнего юноши02.08.2023 16:28
Происшествия 02.08.2023 16:28
«Салют ко дню десантника»: волгоградцы сняли на видео горящую и стреляющую мусорную свалку02.08.2023 13:42
Происшествия 02.08.2023 13:42
В Волгограде 82-летняя бабушка с коктейлем Молотова пыталась поджечь военкомат02.08.2023 13:36
Происшествия 02.08.2023 13:36
Экстренные службы освободили волгоградский аэропорт02.08.2023 13:15
Происшествия 02.08.2023 13:15
В Волгограде неуступчивый водитель покалечил 3-летнего ребенка02.08.2023 12:40
Происшествия 02.08.2023 12:40
В Волгограде эвакуировали пассажиров и персонал аэропорта02.08.2023 12:30
Происшествия 02.08.2023 12:30
Браконьера с тушей убитого кабана задержали в Волгоградской области02.08.2023 12:15
Происшествия 02.08.2023 12:15
В Волжском «Лада Гранта» сбила 14-летнюю школьницу на самокате02.08.2023 10:27
Происшествия 02.08.2023 10:27
Следком: на диком пляже под Волгоградом утонули двое мужчин и ребенок01.08.2023 23:08
Происшествия 01.08.2023 23:08