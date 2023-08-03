В Волгограде 4 августа откроется новый рынок на Нижнем Тракторном

Общество 03.08.2023 10:53
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03.08.2023 10:53
Завтра, 4 августа, начинает работу новый торговый комплекс рыночного типа, расположенный по адресу ул. Михайлова, 3а на Нижнем Тракторном. Как сообщили V102.RU в администрации Волгограда, на новую территорию уже перевезли товар и обустроили торговые ряды все желающие предприниматели со старой, закрывшейся 1 августа площадки на перекрёстке улиц Ополченской и Шурухина.
По информации, полученной от собственников торгового комплекса, на новое место переехало абсолютное большинство торгующих. При этом, утверждают в мэрии, общая площадь нового комплекса позволяет принять и новых предпринимателей.
Новый торговый комплекс рыночного типа рассчитан на более чем 400 торговых мест, ориентирован на реализацию одежды, обуви и других непродовольственных товаров, подчеркнули в мэрии.
Решение о старте работы 4 августа принято для того чтобы покупатели, традиционно приобретающие у них товары к началу учебного года, успели совершить все необходимые покупки на новом месте. В день открытия нового рынка гостей обещают накормить бесплатно блюдами афганской и вьетнамской кухонь.
Напомним, 1 августа на старую территорию Тракторного рынка в Волгограде нагрянули силовики после получения информации о незаконном проникновении на рынок посторонних лиц. 31 июля старый рынок был закрыт по решению собственника – ООО «Региональный торговый комплекс». Новую площадку было решено открыть на ул. Михайлова, 3а. При этом утверждалось, что предпринимателей-торговцев заранее уведомили о готовящемся переезде.
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