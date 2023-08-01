Общество

Полицию в Волжском, Михайловке и Октябрьском районе возглавили новые начальники

Общество 01.08.2023 11:16
0
01.08.2023 11:16


Сразу три новых руководителя территориальных подразделений назначены приказом начальника ГУ МВД России по Волгоградской области, передает V102.RU.
Так, Управление МВД России по городу Волжскому возглавил полковник полиции Дмитрий Дегтярев. Ранее он руководил Межмуниципальным отделом МВД России «Камышинский».
Начальником отдела МВД России в Михайловке назначен подполковник полиции Михаил Ермоленко, который ранее занимал должность руководителя отделения МВД России по Алексеевскому району.
Подполковник полиции Алексей Горлов стал начальником отделения МВД России по Октябрьскому району. Его переводят из Котельниковского района, где он трудился в должности заместителя начальника районного отдела МВД России.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.08.2023 18:39
Общество 01.08.2023 18:39
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2023 18:06
Общество 01.08.2023 18:06
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2023 15:49
Общество 01.08.2023 15:49
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2023 14:34
Общество 01.08.2023 14:34
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2023 12:05
Общество 01.08.2023 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2023 10:34
Общество 01.08.2023 10:34
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2023 10:03
Общество 01.08.2023 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2023 09:23
Общество 01.08.2023 09:23
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2023 07:52
Общество 01.08.2023 07:52
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2023 21:22
Общество 31.07.2023 21:22
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2023 20:20
Общество 31.07.2023 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2023 16:39
Общество 31.07.2023 16:39
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2023 15:41
Общество 31.07.2023 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2023 13:23
Общество 31.07.2023 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2023 12:08
Общество 31.07.2023 12:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

23:08
Следком: на диком пляже под Волгоградом утонули двое мужчин и ребенокСмотреть фотографии
21:50
Жителя Волгоградской области судят за кражу 350 тысяч у бойца ЧВК «Вагнер»Смотреть фотографии
21:29
Волгоградские гандболистки уехали на курорт. Но не отдыхатьСмотреть фотографии
20:44
«Учил плавать»: под Волгоградом на глазах у матери утонули муж с сыномСмотреть фотографии
20:01
Татьяна Борощук назначена главным врачом Фроловской ЦРБСмотреть фотографии
19:25
Немецко-фашистские захватчики разорили Сталинградскую область на 17 трлн рублейСмотреть фотографии
18:39
Лесные прогулки в Волгоградской области останутся под запретом до 2 сентябряСмотреть фотографии
18:06
В Волгограде дорогам продлевают жизнь бодрящими спа-процедурамиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
Губернатор Андрей Бочаров обвинил фашистов в геноциде советского народаСмотреть фотографии
15:49
Первая задача – избавить от гнили: в Волгограде уборкой мусора занялся новый регоператор (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:04
На Тракторный рынок в Волгограде вызвали силовиковСмотреть фотографии
14:46
«Кого сажать будем?»: волгоградский предприниматель заявил о захвате бизнеса при участии силовиковСмотреть фотографииCмотреть видео
14:34
Под Волгоградом движение парома прервано из-за поломкиСмотреть фотографии
14:18
МВД РФ: волгоградские полицейские задержали сообщника мошенников с УкраиныСмотреть фотографииCмотреть видео
13:30
Депутаты Волгоградской облдумы робко пересядут на новомодные «Москвичи»Смотреть фотографии
13:10
Под Волгоградом тракторист раздавил женщину, которую перевозил в ковшеСмотреть фотографии
13:10
Раздели, били ногами: в Сеть просочилось видео избиения подростками волгоградской студенткиСмотреть фотографии
12:05
Экосовет присмотрит в Волгоградской области за новым регоператором по отходамСмотреть фотографии
11:16
Полицию в Волжском, Михайловке и Октябрьском районе возглавили новые начальникиСмотреть фотографии
11:10
Глава Николаевского РАЙПО под Волгоградом скрыла от налоговой 5 млн рублейСмотреть фотографии
10:34
Не все сразу: новый регоператор объяснил, как будет убирать мусор в Волгограде и областиСмотреть фотографии
10:04
Полковника ФСИН Курсекова за взятки лишили звания и отправили в колониюСмотреть фотографии
10:03
Не отключая воды Концессии в Волгограде заменили 118 метров коллектораСмотреть фотографииCмотреть видео
09:48
ФСБ представила больше 200 доказательств геноцида советского народа в Сталинградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:42
В Волгограде 9-летний ребенок бросился под колеса машины: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:23
Первый случай заражения лихорадкой Западного Нила выявлен в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:52
РПН отменил страховку для электросамокатчиков в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:01
«Сбили цену в 2 раза»: в Волгограде подписали контракт на проект ремонта многострадального Астраханского мостаСмотреть фотографии
21:05
Глава Волгограда Владимир Марченко продвинулся вверх в рейтинге мэровСмотреть фотографии
20:32
Женская команда волгоградского «Ротора» показала мужской характер в ВоронежеСмотреть фотографии
 