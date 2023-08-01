Общество 01.08.2023 11:16
0
01.08.2023 11:16
Сразу три новых руководителя территориальных подразделений назначены приказом начальника ГУ МВД России по Волгоградской области, передает V102.RU.
Так, Управление МВД России по городу Волжскому возглавил полковник полиции Дмитрий Дегтярев. Ранее он руководил Межмуниципальным отделом МВД России «Камышинский».
Начальником отдела МВД России в Михайловке назначен подполковник полиции Михаил Ермоленко, который ранее занимал должность руководителя отделения МВД России по Алексеевскому району.
Подполковник полиции Алексей Горлов стал начальником отделения МВД России по Октябрьскому району. Его переводят из Котельниковского района, где он трудился в должности заместителя начальника районного отдела МВД России.
Лесные прогулки в Волгоградской области останутся под запретом до 2 сентября01.08.2023 18:39
Общество 01.08.2023 18:39
В Волгограде дорогам продлевают жизнь бодрящими спа-процедурами01.08.2023 18:06
Общество 01.08.2023 18:06
Первая задача – избавить от гнили: в Волгограде уборкой мусора занялся новый регоператор (ВИДЕО)01.08.2023 15:49
Общество 01.08.2023 15:49
Под Волгоградом движение парома прервано из-за поломки01.08.2023 14:34
Общество 01.08.2023 14:34
Экосовет присмотрит в Волгоградской области за новым регоператором по отходам01.08.2023 12:05
Общество 01.08.2023 12:05
Не все сразу: новый регоператор объяснил, как будет убирать мусор в Волгограде и области01.08.2023 10:34
Общество 01.08.2023 10:34
Не отключая воды Концессии в Волгограде заменили 118 метров коллектора01.08.2023 10:03
Общество 01.08.2023 10:03
Первый случай заражения лихорадкой Западного Нила выявлен в Волгограде01.08.2023 09:23
Общество 01.08.2023 09:23
РПН отменил страховку для электросамокатчиков в Волгограде01.08.2023 07:52
Общество 01.08.2023 07:52
Нуждается в помощи: пенсионерку в белом сарафане и желтой сумкой ищут в Волгограде31.07.2023 21:22
Общество 31.07.2023 21:22
Москвичев: обход Волгограда и два путепровода возведут в срок31.07.2023 20:20
Общество 31.07.2023 20:20
«Ёбидоёби» приговорили к смене названия31.07.2023 16:39
Общество 31.07.2023 16:39
Обладмин: на уборку мусорных завалов в Волгограде и области уйдет не меньше месяца31.07.2023 15:41
Общество 31.07.2023 15:41
В райцентре Волгоградской области вводят карантин из-за бешеной лисицы31.07.2023 13:23
Общество 31.07.2023 13:23
РПН: пожары в Волгоградской области не испортили воздух31.07.2023 12:08
Общество 31.07.2023 12:08