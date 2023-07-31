«Ёбидоёби» приговорили к смене названия

Компанию «Ёбидоёби» по суду обязали сменить название. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на Волгоградское управление ФАС России. Сегодня в УФАС сообщили о вступлении в силу решения суда.

– Ранее граждане жаловались в Волгоградское УФАС России на некорректные обозначения в рекламе торговой сети, противоречащие общественным интересам. В октябре 2021 года служба вынесла решение о признании рекламы «Ёбидоёби» ненадлежащей, – напомнили по случаю в антимонопольном органе. – ФАС России направила в ФНС России письмо с предложением обратиться в суд с требованием о понуждении к приведению фирменного наименования ООО «Ёбидоёби» в соответствие с требованиями закона.

Письма с предложениями в определенный срок привести фирменное наименование сети в соответствие с требованиями Гражданского кодекса РФ направляла руководству компании Межрайонная ИФНС России №23 по Красноярскому краю, однако никаких мер владельцы компании не предприняли.

– В связи с этим налоговый орган обратился в суд иском к ООО «Ёбидоёби». Апелляционная инстанция признала требование налогового органа обоснованным и обязала общество изменить наименование, – сообщили 31 июля управлении ФАС.

Напомним, что ранее Волгоградское УФАС России в борьбе с неприлично названной сетью общепита поддержал Верховный суд РФ.