Расследования 31.07.2023 09:02
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31.07.2023 09:02
Дубовский районный суд Волгоградской области вынес приговор двоим мужчинам, задержанным в 2021 году за производство и сбыт наркотиков. Как сообщили V102.RU в УФСБ по Волгоградской области, Рамиз Мирзоев и его подельник Игорь Никифоров на земельном участие под Волгоградом культивировали коноплю.
В дальнейшем она использовалась для изготовления наркотических веществ. В ходе осмотра территории участка и хозяйственных построек сотрудники ведомства обнаружили и изъяли две бочки с марихуаной общей массой более 21 килограмма.
Суд отправил Рамиза Мирзоева в колонию строгого режима на 11 лет, а Игоря Никифорова – на 9 лет.
Фото УФСБ по Волгоградской области
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