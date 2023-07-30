Как в Волгограде отмечают День ВМФ — фоторепортаж «Высоты 102»

Ежегодно в последнее воскресенье июля в России традиционно отмечают День Военно-морского флота. В Волгограде уже с самого утра были слышны гудки автомобилей и крики «Слава ВМФ!».









Фотокорреспондент V102.RU Павел Мирошкин побывал на нижней террасе центральной набережной возле памятника бронекатеру «БК-13», где рябило в глазах от черных беретов, тельняшек, бескозырок и флагов. Около 300 собравшихся почтили память моряков и речников, отдавших свои жизни в кровопролитных боях в годы Великой Отечественной.

Яркие и пронзительные кадры — в фоторепортаже «Высоты 102».









Праздничный митинг прошел у бронекатера «БК-13». Минута молчания, гимн России, возложение цветов к памятной доске морякам Волжской военной флотилии, к памятному знаку у военного мемориала «Бронекатер «БК-31» — никто не отступил от святых традиций. По словам корреспондента информагентства, отдельная делегация отправилась к плавучему знаку «В память о моряках, речниках, кораблях и судах, погибших при обороне Сталинграда», установленному в акватории Волги.









Перед собравшимися выступили представители власти и бойцы СВО, находящиеся в Волгограде на лечении. В день ВМФ они всеми правдами и неправдами смогли вырваться из больничных стен, чтобы поприветствовать своих братьев.









Лейтмотивом выступлений стало пожелание скорейшей победы над нацистами, поднявшим головы на Украине. Под одобрительные возгласы собравшихся, из «Газели», украшенной Андреевским флагом, стали играть песни Ярослава Дронова, известного как Shaman.









Среди старой гвардии были и представители молодого поколения — воспитанники Детского морского центра имени Н.А. Вилкова, а также учащиеся Волгоградского техникума водного транспорта имени адмирала флота Н.Д. Сергеева.









Отслужившие свое земляки приходили на набережную целыми семьями. Стар и млад братались, делали фотографии на память.









Парадная форма была всем к лицу, даже самым маленьким морякам и морячкам. Волгоградцы в честь Дня ВМФ украсили автомобили праздничной символикой. Повсюду виднелись Андреевские флаги и полотнища с девизом морпехов: «Там, где мы, там — победа!».





























Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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