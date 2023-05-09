«Это важно для Сталинграда»: на парад Победы в Волгограде пригласили участников СВО

На площади Павших борцов сегодня, 9 мая, в 78-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне на главной площади Волгограда торжественным маршем прошли более 2000 человек. Для участия в военном параде прибыли суворовцы и кадеты из Астрахани, Грозного, Елабуги, Санкт-Петербурга, Читы, Самары и Перми.





И хотя погода сегодня немного подкачала, но это никак не сказалось на настроении гостей военного смотра. С трибун за парадными расчетами наблюдали ветераны Великой Отечественной, труженики тыла и жители осажденного Сталинграда, представители общественных организаций, юные знатоки истории из 29 стран мира — победители интеллектуального конкурса «Великий Сталинград: наша история, наша память».





Присутствовали среди почетных гостей и участники специальной военной операции. Трое бойцов, проходящих сейчас реабилитацию после ранений, признались, что их пригласил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и депутат ГД Андрей Гимбатов.

— За больше чем 18 лет службы в армии я всегда проходил в составе парадных «коробок». Еще во время учебы был ассистентом знаменщика, — вспоминает боец спецотряда «Бессмертный Сталинград». — И сегодня я на трибуне. Мне очень приятно, что нас пригласили. День Победы — особый праздник, светлый, сильный, значимый для нас, тем более для города Сталинграда, города, который был отправной разворотной точкой в годы Великой Отечественной войны. Город, который знают во всем мире, уважают и даже немного побаиваются, — поделился эмоциями доброволец.





Военный еще раз поблагодарил за всю помощь, которую оказывает Волгоградская область отряду «Бессмертный Сталинград» и передал поздравления от штурмовиков «всем волгоградцам и России». Бойцы СВО были сегодня буквально нарасхват. К военнослужащим подходили целыми семьями, чтобы поздравить с Победой и выразить благодарность за тяжелую и опасную работу в зоне боевых действий.





Несмотря на шквалистый ветер и тучи, посмотреть парад пришли сотни зрителей. Балконы и окна отеля «Волгоград» и гостиницы «Интурист» были заполнены гостями города-героя. Люди снимали происходящее на телефоны и кричали победное «Ура!».





Принимал парад заместитель начальника штаба Южного военного округа, генерал-майор Константин Запотоцкий. Командовал расчетами замкомандира 20-й Гвардейской мотострелковой дивизии, гвардии подполковник Сергей Губарев.





По традиции перед торжественным маршем на главную городскую площадь вынесли российский флаг и Знамя Победы. Затем последовал доклад о готовности парадных «коробок», объезд колонн командующим, гимн России и артиллерийские залпы.





Поздравил с Победой волгоградцев и гостей города-героя губернатор Андрей Бочаров, зачитав присутствующим обращение президента РФ Владимира Путина. От себя глава региона подчеркнул, что 9 мая — священный для всех день. Память павших воинов, отдавших свои жизни за будущие поколения, почтили минутой молчания.





Первыми под звуки сводного оркестра Волгоградского гарнизона проследовали юные барабанщики Волгоградского казачьего кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Константина Недорубова, задав ритм и темп всем парадным расчетам.





Военнослужащие роты Почетного караула маршировали в современной форме сухопутных войск, ВВС и ВМФ России. Парадный расчет ГУ МВД России по Волгоградской области был представлен сотрудниками в форме бойцов легендарной 10-й стрелковой дивизии войск НКВД. Сотрудницы полиции перевоплотились в регулировщиц времен Великой Отечественной. Как заметил один из зрителей: «Девушки идут лучше парней, но, наверное, мы просто смотрим не на мелкие недочеты, а на притягивающую глаз красоту».





Сотрудники областного главка МЧС были облачены в обмундирование, которую носила пожарная охрана времен войны. Сменяя друг друга, и чеканя шаг, мимо трибун прошли расчеты ПУ ФСБ РФ по Волгоградской области, 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, военнослужащие различных подразделений ЮВО, Росгвардии. Показывали подготовку и щеголяли выправкой офицеры ГУ МЧС РФ, регионального УФСИН, личный состав Волгоградского казачьего округа Всевеликого войска Донского, курсанты ВА МВД РФ.





Вместе с кадетами и суворовцами из других городов России по площади Павших борцов прошли волгоградские юнармейцы, представители ДОСААФа, воспитанники военно-патриотических клубов, Волгоградского отделения всероссийского движения «Школа безопасности».





На смену парадным расчетам вышла военная техника. Традиционно колонну возглавлял легендарный танк Т-34. Далее проследовали тяжелые мотоциклы М-72, армейский автомобиль «Виллис», советские ГАЗ-67 и ГАЗ-69, грузовики ЗИС-5, пожарная машина ПМЗ-2 и другие раритеты.





Современную технику ВС РФ представили многоцелевой бронеавтомобиль повышенной проходимости ГАЗ-2330 «Тигр», БМП-3, БТР 82А, танки Т-90С, автомобили «Ахмат», «Рысь» и УАЗ «Патриот».





Через пару минут затянутое серым небо разрезала авиагруппа «Русские авиационные гонки». Пилоты в знак поддержки бойцов СВО выстроились в небе в форме одного из символов спецоперации.





Вслед за ними появились самолеты АН-2 авиаклуба имени Героя Советского Союза Александра Числова «Юный ястреб». Махины пролетели максимально низко над площадью, чем привели в восторг многочисленных зрителей. С неба посыпались праздничные листовки.

















































































Фото: Павел Мирошкин, Антон Ольховатский ИА «Высота 102»