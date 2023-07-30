В Москве за граффити дали 15 суток художнику из Волгограда Philippenzo

Суд в Москве постановил арестовать уличного художника Филиппа Козлова, работающего в технике стрит-арт под псевдонимом Philippenzo. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Коммерсантъ», акциониста задержали в аэропорту по прилету из Грузии.

— Художника арестовали на 15 суток по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Он является автором работ «Изроссилование» и «Цинк наш», — сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на слова адвоката.

Напомним, что Филиппа Козлова неоднократно судили в Волгограде за дискредитацию ВС РФ. В августе прошлого года возмутитель спокойствия и борец с режимом просил подписчиков своего Telegram-канала перевести ему деньги на оплату штрафа и грозился оспорить решение суда в ЕСПЧ. Сам себя Козлов называет бунтарем, провокатором и возмутителем спокойствия.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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