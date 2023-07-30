В Волгоградской области отмечен незначительный рост долгов по зарплате. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, по состоянию на 1 июля объем зарплатной задолженности в регионе составил 11,9 миллиона рублей. Месяцем ранее долг работодателей был на 100 тысяч рублей меньше.

Росстат фиксирует наличие долгов по зарплате во всех регионах ЮФО. Больше всего их накопили в Крыму — 13,7 миллиона рублей. За месяц в этом субъекте их уменьшили почти в два раза. В Астраханской области этот показатель составляет 13,5 миллиона. В этом регионе, наоборот, долги выросли в 2,4 раза.



Фото: архив ИА «Высота 102»